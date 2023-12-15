Алматинскую полицию перевели на усиление
Фото: Zakon.kz
В период празднования Дня Независимости Казахстана полицию Алматы перевели на усиленный вариант несения службы, сообщает Zakon.kz.
"Праздник Независимости – это дань уважения многим поколениям людей, которые ценой огромных усилий добились этой непреходящей ценности. Перед нами стоит важнейшая задача – обеспечить должный общественный порядок и безопасность граждан. Это наш конституционный и профессиональный долг и выполнить его на высоком организационном и качественном уровне – почетная обязанность всех сотрудников органов и подразделений департамента. Каждый сотрудник полиции должен помнить, что борьба с преступностью и правонарушениями основана на строгом соблюдении законности. Государственность дала нам возможность смело смотреть в будущее, ясно видеть наши грядущие перспективы", – рассказал глава ДП Арыстангани Заппаров.
Наряды Полка патрульной полиции, специализированного батальона, участковые инспекторы, сотрудники СОБР, военнослужащие Национальной гвардии, ежедневно заступающие на охрану общественного порядка в городе, заслушали ориентировки и указания командиров.
Ранее полицейские обратились к казахстанцам.
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript