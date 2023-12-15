"Мат разрушает ДНК": очередной фейк распространяют в Казнете

В Казнете появилась новость о том, что ученые-эпигенетики доказали негативное влияние обсценной лексики на ДНК. Якобы у тех, кто часто ругается матом, и тех, кто все это слышит, повреждаются гены, и исправить это никак нельзя, сообщает Zakon.kz.

По информации Stopfake.kz, все это совершенно бездоказательно и антинаучно.

Первым о том, что матерные слова могут влиять на ДНК, заявил известный российский псевдоученый Петр Гаряев. Он считал, что ДНК – это волна, а звук – это электромагнитные колебания, и одно вполне может влиять на другое. Никаких экспериментальных доказательств этой теории, как и других, предложенных им, у Гаряева не было.

Позже, в 2016 году, вышла статья начальника отдела эпидмониторинга неинфекционных заболеваний государственного бюджетного учреждения Астраханской области "Центр медицинской профилактики" Екатерины Одинцовой. Она называлась "Культура речи как регулятор нравственного и физического здоровья общества". В ней Одинцова рассуждала на тему того, что материться – это плохо, но почему-то для женщин все же хуже, чем для мужчин. Еще она приводила результаты трех исследований, якобы доказывающих пагубное воздействие мата на организм. В первых двух исследователи материли семена растений, и те в итоге не проросли. Другой группе семян, наоборот, говорили приятные слова и молитвы, и всходы оказались обильными. В третьем исследовании обнаружили, что люди, не ругающиеся матом, живут дольше. К сожалению, ни ссылок, ни хотя бы названий исследований, на которые ссылалась Одинцова, она не оставила. Следовательно, совершенно не ясно, как проводились эксперименты и были ли они достоверными. В частности, для того чтобы понять, насколько следует верить таким работам, важно знать, были ли у растений одинаковые условия роста, такие как освещенность, температурный режим, качество почвы и полива. Что же касается эксперимента с людьми, то важно знать хотя бы такие данные, как количество участников, их анамнез, продолжительность и методы проведения исследования.

Без вышеуказанной информации считать упомянутые результаты исследований реальными научными фактами или хотя бы жизнеспособными гипотезами нельзя.

Эксперимент с растениями и сквернословием пытались воспроизвести в телешоу "Разрушители легенд" (от англ. Myth Busters). На съемочной площадке установили две теплицы, в которых воссоздали максимально похожие условия для растений. В одной теплице через колонки транслировались хвалебные и ласковые слова, а во второй – брань и ругательства. В итоге никаких существенных отличий между тем, как росли растения в теплицах, не было.

О том, что разрушение ДНК при помощи матерных слов невозможно, рассказывал и кандидат биологических наук, научный журналист, писатель и популяризатор науки.

"Если бы подобное было возможно, то ученым попросту не понадобилось бы создавать и изучать столь сложные методы "разрезания" ДНК, как, к примеру, CRISPR Cas9, который называют генетическими ножницами. При помощи этой технологии можно выводить новые сорта растений, а в будущем, вероятно, лечить генетические заболевания, которые сейчас считаются неизлечимыми", – рассказал Александр Панчин.

Как отмечает StopFake.kz, отдельно стоит упомянуть науку эпигенетику, о которой говорится в сообщении. Это реально существующая и очень перспективная наука, которая занимается изучением влияния окружающей среды на гены человека. Эпигенетика, помимо прочего, объясняет, почему у детей из одной семьи могут быть разного цвета волосы, разное телосложение и предрасположенность к различным болезням.

Никаких сведений о том, что эпигенетика всерьез изучала влияние обсценной лексики на ДНК людей, в авторитетных научных журналах не нашлось.

Следовательно, распространяемое в соцсетях сообщение о негативном влиянии мата на ДНК – лишь псевдонаучная и совершенно бездоказательная теория, верить которой не нужно.

Ранее новый фейк, в котором мошенники используют фото главы государства Касым-Жомарта Токаева, появился в Казнете.