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Об очередном фейке от имени Токаева предупредили казахстанцев

Об очередном фейке от имени Токаева предупредили казахстанцев Фото: freepik
Новый фейк, в котором мошенники используют фото главы государства Касым-Жомарта Токаева, появился в Казнете, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает StopFake.kz 27 ноября, в соцсети Facebook распространяют очередную недостоверную информацию с использованием фотографии президента Казахстана. От имени Касым-Жомарта Токаева мошенники обещают гражданам социальные выплаты.

Авторы фейка утверждают, что к концу года каждый казахстанец якобы получит на карту выплату в размере от 150 тыс. тенге. Чтобы создать впечатление достоверности, мошенники сопровождают свои объявления фотографией Касым-Жомарта Токаева. Но ни на одном сайте государственных органов никакой информации о неких социальных выплатах под конец года нет.

"Аккаунт под именем "Компенсационный центр", опубликовавший это сообщение, имеет все признаки фейковой страницы. В информации профиля указан контактный телефон с кодом +52. Это код Мексики. В качестве аватара использовано изображение герба Казахстана, но в ленте публикаций видно, что ранее вместо него использовали изображение герба Республики Беларусь", – отмечает StopFake.kz.

Схема, которую используют киберпреступники, уже не новая. Точно так же мошенники действовали еще в 2020 году, когда они рекламировали "выплату компенсаций" через одноименный центр. Казахстанцев призывают не доверять этой рекламе и не передавать свои личные данные злоумышленникам.

Ранее мошенники уже неоднократно использовали образ Касым-Жомарта Токаева для создания фейков: от имени президента они уже призывали "инвестировать" то в некую нефтяную компанию, то в проект от Илона Маска.

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