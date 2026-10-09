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Общество

Военная техника Казахстана не вернулась с учений в России – фейк

Фейк, фейки, фейковые новости, фальшивые новости, фейковая информация, фейковая рассылка, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:18 Фото: freepik
В Казнете появилась информация о том, что военная техника РК якобы на вернулась в страну после международных военных учений, сообщает Zakon.kz.

В Центре по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при президенте ее опровергли.

"Центром зафиксирован вброс ложной информации о том, что якобы после проведения международных военных учений техника Вооруженных сил Республики Казахстан не вернулась в места постоянной дислокации. Данная информация не соответствует действительности. Как сообщили в Министерстве обороны Казахстана, "после завершения учений 6 октября 2026 года техника была возвращена в места постоянного базирования", – сообщили в центре.
скриншот фейкового сообщения, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:18

Фото: Центр по борьбе с дезинформацией

В центре отмечают, что автор намеренно сопроводил ложную информацию манипулятивным вопросом о том, можно ли расценивать происходящее как оказание военной помощи иностранному государству или как "предательство Родины".

"Подобная постановка вопроса вовлекает неосведомленную аудиторию в эмоциональную дискуссию, создает ложную причинно-следственную связь и формирует у пользователей искаженное представление о реальных обстоятельствах, тем самым вводя их в заблуждение. В данном случае используется реальное событие – проведение военных учений, – к которому добавляется недостоверная деталь. После этого первоначальное сообщение продолжает циркулировать через комментарии, репосты, пересылки и скриншоты. Таким образом, ложный тезис уже становится самостоятельным предметом обсуждения и может восприниматься пользователями как подтвержденный факт", – говорится в сообщении.

В центре напоминают, что распространение заведомо ложных либо недостоверных сведений может повлечь предусмотренные законодательством юридические последствия.

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, фото - Новости Zakon.kz от 09.10.2026 10:18
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Ранее поводом для слухов стал пожар, произошедший в Национальном научном центре особо опасных инфекций имени Масгута Айкимбаева в Алматы. Опровергали и фейки, возникавшие после трагедии на Каспийском море.

21 сентября 2026 года сообщалось, что с 24 сентября по 3 октября в России пройдут учения ОДКБ "Взаимодействие – 2026", "Поиск – 2026" и "Эшелон – 2026". В рамках подготовки и проведения учений с 21 сентября по 5 октября осуществлялось плановое передвижение военной техники и личного состава железнодорожным транспортом по территории Казахстана до станции Мисящ (Челябинская область, Россия) и обратно.

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Фото Ирина Капитанова
Ирина Капитанова
Шеф-редактор отдела контента
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