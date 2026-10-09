Военная техника Казахстана не вернулась с учений в России – фейк

В Казнете появилась информация о том, что военная техника РК якобы на вернулась в страну после международных военных учений, сообщает Zakon.kz.

В Центре по борьбе с дезинформацией Службы центральных коммуникаций при президенте ее опровергли.

"Центром зафиксирован вброс ложной информации о том, что якобы после проведения международных военных учений техника Вооруженных сил Республики Казахстан не вернулась в места постоянной дислокации. Данная информация не соответствует действительности. Как сообщили в Министерстве обороны Казахстана, "после завершения учений 6 октября 2026 года техника была возвращена в места постоянного базирования", – сообщили в центре.

Фото: Центр по борьбе с дезинформацией

В центре отмечают, что автор намеренно сопроводил ложную информацию манипулятивным вопросом о том, можно ли расценивать происходящее как оказание военной помощи иностранному государству или как "предательство Родины".

"Подобная постановка вопроса вовлекает неосведомленную аудиторию в эмоциональную дискуссию, создает ложную причинно-следственную связь и формирует у пользователей искаженное представление о реальных обстоятельствах, тем самым вводя их в заблуждение. В данном случае используется реальное событие – проведение военных учений, – к которому добавляется недостоверная деталь. После этого первоначальное сообщение продолжает циркулировать через комментарии, репосты, пересылки и скриншоты. Таким образом, ложный тезис уже становится самостоятельным предметом обсуждения и может восприниматься пользователями как подтвержденный факт", – говорится в сообщении.

В центре напоминают, что распространение заведомо ложных либо недостоверных сведений может повлечь предусмотренные законодательством юридические последствия.

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