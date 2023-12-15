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Как развивается столичный район "Байконыр"

Район "Байконыр" - один из трех в старой части города Астана. Здесь проживает более 240 тыс. человек. Из низ 63 тыс. - в жилых массивах. Основной акцент делается сейчас именно на их развитии, передает корреспондент Zakon.kz.

В районе "Байконыр" насчитывается три жилых массива: "Ондирис", "Кирпичный" и "Казгородок", а также одно дачное общество "Коянды", где проживает 2 238 человек.

В акимате увеличили темпы реконструкции в жилых массивах. В частности, в 2023 году проведены масштабные работы по благоустройству, обустройству общественных пространств. 

В 2023 году было благоустроено 11 пространств, тогда как в 2022 году - было благоустроено всего 4 пространства. 


В 2024 году планируется благоустройство трех общественных пространств: в жилом массиве "Ондирис", на пересечении улиц Жолымбетовой - Шет и возле школы №12 по улице Камысты.

Также в планах следующего года проведение ремонтно-восстановительных работ по району, закупка 500 новых урн, замена тротуаров, мойка памятников и малых архитектурных форм, ремонт подземных переходов.

Кроме того, намечается благоустройство двух дворов по ул Тайбурыл 7а и ул Шонанулы 39, 41, 43 и 41\1, ремонт и расширение 150 существующих площадок.

В районе "Байконур" большинство частных домов на печном отоплении. Поэтому здесь актуально очень обустройство зольников. В 2023 году изготовлено и установлено 50 таких зольников, в планах на следующий год - еще 100. 


Фото: пресс-служба акимата района "Байконыр" города Астана

Активно в районе проводится и работа по озеленению. К этому часу здесь имеется:

  • деревьев – 62 031 ед.
  • цветников – 42 353 м2
  • живой изгороди – 34 880 п.м.
  • кустарников – 43 788 шт.
  • газонов – 752 839 м2