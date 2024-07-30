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Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в районе Байконыр

Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в районе &quot;Байконыр&quot; , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:37 Фото: акимат города Астаны
В столичном районе Байконыр по улице Курмангазы в жилом массиве "Өндіріс" обустроена новая детская игровая площадка на месте пустыря, передает официальный сайт акимата Астаны.

Ранее это пространство было заброшено и пустовало. Сегодня на этом месте обустроили новое общественное пространство, появилась детская игровая площадка.

Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в районе "Байконыр" , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:37

Фото: акимат города Алматы

В ходе благоустройства также оборудованы большая спортивная площадка, workout-площадка, скамейки для отдыха.

Кроме того, было уложено асфальтовое и тартановое покрытие, а также для удобства жителей проведены работы по освещению.

Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в районе "Байконыр" , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:37

Фото: акимат города Астаны

Дополнительно обустроена парковка на территории общественного пространства.

Напомним, в целом по району Байқоңыр до конца года планируется благоустройство 117 (45 новых, 72 ремонтно-восстановительных) дворовых территорий, на сегодняшний день 60 из них полностью завершены.

Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в районе "Байконыр" , фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2024 12:37

Фото: акимат города Астаны

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