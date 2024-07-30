Новое общественное пространство появилось на месте пустыря в районе Байконыр
Ранее это пространство было заброшено и пустовало. Сегодня на этом месте обустроили новое общественное пространство, появилась детская игровая площадка.
Фото: акимат города Алматы
В ходе благоустройства также оборудованы большая спортивная площадка, workout-площадка, скамейки для отдыха.
Кроме того, было уложено асфальтовое и тартановое покрытие, а также для удобства жителей проведены работы по освещению.
Фото: акимат города Астаны
Дополнительно обустроена парковка на территории общественного пространства.
Напомним, в целом по району Байқоңыр до конца года планируется благоустройство 117 (45 новых, 72 ремонтно-восстановительных) дворовых территорий, на сегодняшний день 60 из них полностью завершены.
Фото: акимат города Астаны