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Автобус №69 в Алматы разделят на два маршрута

Автобус №69 в Алматы разделят на два маршрута Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Управлении городской мобильности Алматы рассказали, что c 20 декабря автобус №69 разделят на два маршрута, сообщает Zakon.kz.
В целях повышения качества обслуживания и снижения времени на поездку пассажиров горожан, проживающих в мкр. Ужет и Улжан Алатауского района, Управлением городской мобильности города Алматы принято решение о разделении маршрута №69 на два маршрута: №69 "рынок Жетысу – мкр. Ожет" и №75 "ТПК Ожет – кондитерская фабрика Рахат", – говорится в сообщении. 

Как отметили в ведомстве, на маршруте №69 будут задействованы 14 автобусов с интервалом 10 минут, а на маршруте №75 будут курсировать 10 автобусов с интервалом 13 минут.

Данные маршруты будет обслуживать перевозчик – ТОО "Думан Транс Сом 2019".

Ранее стало известно, что в алматинском метро можно оплачивать проезд по-новому. 

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