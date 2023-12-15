Автобус №69 в Алматы разделят на два маршрута

В Управлении городской мобильности Алматы рассказали, что c 20 декабря автобус №69 разделят на два маршрута, сообщает Zakon.kz.

В целях повышения качества обслуживания и снижения времени на поездку пассажиров горожан, проживающих в мкр. Ужет и Улжан Алатауского района, Управлением городской мобильности города Алматы принято решение о разделении маршрута №69 на два маршрута: №69 "рынок Жетысу – мкр. Ожет" и №75 "ТПК Ожет – кондитерская фабрика Рахат", – говорится в сообщении.

Как отметили в ведомстве, на маршруте №69 будут задействованы 14 автобусов с интервалом 10 минут, а на маршруте №75 будут курсировать 10 автобусов с интервалом 13 минут.

Данные маршруты будет обслуживать перевозчик – ТОО "Думан Транс Сом 2019".

Ранее стало известно, что в алматинском метро можно оплачивать проезд по-новому.