Один из автобусных маршрутов в Алматы разделили на два

В Алматы автобусный маршрут разделили на два. Как объяснили в Управлении городской мобильности города, это сделано с целью сокращения времени в пути для жителей мкр. Айша-Биби Турксибского района и поселка Ынтымак, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о маршруте №215.

Фото: акимат Алматы

Маршрут разделен следующим образом:

№93 сообщением "Т/д "Адем" – мкр. Айша бибі" c ежедневным выходом 12 единиц подвижного состава и плановым интервалом 14 минут. Обслуживание передано ТОО "Думан Транс Сом 2019";

№215 сообщением "Ж/д вокзал Алматы-1" – пос. Ынтымак" c ежедневным выходом 12 единиц подвижного состава и плановым интервалом 11 минут. Обслуживание передано ТОО "Олжас LTD".

Фото: акимат Алматы

В 2024 году по поручению главы мегаполиса Ерболата Досаева акиматом приобретено 600 автобусов, 112 троллейбусов и 100 электроавтобусов. С начала года УГМ организовано 18 пригородных и 3 городских маршрута.

12 декабря 2024 года стало известно, что в Алматы для жителей мкр. Нуршашкан организовали новый регулярный автобусный маршрут №91.