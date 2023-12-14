В алматинском метро можно оплачивать проезд по-новому

В метрополитене Алматы запущен инновационный сервис Face Pay – оплата проезда с помощью технологии по распознаванию лица, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в пресс-службе алматинского метрополитена, на двух станциях – "Абай" и "Бауыржан Момышулы" – установлены специальные терминалы Face Pay, которые позволяют моментально оплачивать проезд с помощью искусственного интеллекта. Теперь, чтобы проехать в метро, нет необходимости покупать отдельно жетон или прикладывать платежную карту, новая система оплаты обеспечивает быструю и безопасную бесконтактную оплату.

Проект запущен в пилотном режиме совместно с одним из банков. Для того чтобы воспользоваться услугой, достаточно подключиться к услуге Face Pay через мобильное приложение банка в разделе "Платежи". Перед турникетом установлен зеленый стикер "Оплата по Face Pay", куда необходимо встать и посмотреть в установленную на турникете камеру. Створки откроются, а деньги за проезд в размере 100 тенге спишутся с банковской карты.

"Face Pay – это удобный, безопасный и быстрый способ оплаты проезда, который не требует наличия карты или смартфона. Терминалы Face Pay работают на основе искусственного интеллекта и обеспечивают высокую точность распознавания лица. Сам процесс занимает не более нескольких секунд. Такой способ оплаты существенно экономит время, что особенно актуально в метро в часы пик. При этом пассажиры могут продолжать пользоваться привычными способами оплаты", – сообщили разработчики.

Как отметили в акимате, подключение данной системы на других станциях алматинского метрополитена будет осуществляться поэтапно.

Ранее стало известно, что три новые станции метро появятся в Алматы до 2030 года.