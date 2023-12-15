Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Токаев посетил построенную на деньги коррупционеров школу в Астане

Токаев посетил построенную на деньги коррупционеров школу в Астане Фото: akorda.kz
Президент РК Касым-Жомарт Токаев 15 декабря посетил столичную школу-гимназию №96. Школу построили на средства, конфискованные у коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства ознакомился с работой учебного заведения. Касым-Жомарту Токаеву рассказали об учебном процессе в гимназии социально-гуманитарного направления, где юные жители Астаны изучают английский, французский и китайский языки.

Строительство школы позволило снизить нагрузку на другие образовательные учреждения, расположенные на левобережье. Сейчас в гимназии 1466 учеников. Среди них 28 детей с особыми образовательными потребностями.

Токаев со школьниками

Фото: akorda.kz

Директор школы Сауле Теменова рассказала президенту, что в гимназии осуществляют инклюзивное образование. Для каждого школьника, который в этом нуждается, разрабатывают индивидуальную программу обучения. В школе оборудованы кабинеты инклюзивной поддержки, предпрофильной подготовки и лечебной физкультуры. Действуют цирковой, гончарный и балетный кружки.

Касым-Жомарт Токаев осмотрел спортивный зал, кабинет робототехники и пообщался с учениками школы.

Токаев со школьниками

Фото: akorda.kz

"Робототехника – перспективная сфера. Я поддерживаю вас. Сейчас в мире, в том числе и в Казахстане, большой акцент делается на искусственный интеллект. Это очень важное направление. В будущем искусственный интеллект будет применяться во всех сферах. Уверен, что Казахстан должен быть передовой страной в этом деле", – сказал Касым-Жомарт Токаев учащимся гимназии.

Президент подчеркнул, что государство и дальше будет принимать меры, направленные на повышение статуса педагога.

Ранее в октябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев посетил школу имени своего отца.

Читайте также

Морозы отступают: в Казахстане начали открывать дороги, ранее закрытые из-за непогоды
Морозы отступают: в Казахстане начали открывать дороги, ранее закрытые из-за непогоды
Как будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе в праздники
Как будут работать автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе в праздники
Сервис "Бюджет народного участия" появился в eGov Mobile
Сервис "Бюджет народного участия" появился в eGov Mobile
Никита Дробны
Астана Токаев Касым-Жомарт
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды на 15 декабря
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря
победительница конкурса красоты
Кто выиграл титул "Мисс Казахстан-2023"
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: