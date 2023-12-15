Токаев посетил построенную на деньги коррупционеров школу в Астане

Президент РК Касым-Жомарт Токаев 15 декабря посетил столичную школу-гимназию №96. Школу построили на средства, конфискованные у коррупционеров, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Акорды, глава государства ознакомился с работой учебного заведения. Касым-Жомарту Токаеву рассказали об учебном процессе в гимназии социально-гуманитарного направления, где юные жители Астаны изучают английский, французский и китайский языки.

Строительство школы позволило снизить нагрузку на другие образовательные учреждения, расположенные на левобережье. Сейчас в гимназии 1466 учеников. Среди них 28 детей с особыми образовательными потребностями.





Фото: akorda.kz

Директор школы Сауле Теменова рассказала президенту, что в гимназии осуществляют инклюзивное образование. Для каждого школьника, который в этом нуждается, разрабатывают индивидуальную программу обучения. В школе оборудованы кабинеты инклюзивной поддержки, предпрофильной подготовки и лечебной физкультуры. Действуют цирковой, гончарный и балетный кружки.



Касым-Жомарт Токаев осмотрел спортивный зал, кабинет робототехники и пообщался с учениками школы.





Фото: akorda.kz

"Робототехника – перспективная сфера. Я поддерживаю вас. Сейчас в мире, в том числе и в Казахстане, большой акцент делается на искусственный интеллект. Это очень важное направление. В будущем искусственный интеллект будет применяться во всех сферах. Уверен, что Казахстан должен быть передовой страной в этом деле", – сказал Касым-Жомарт Токаев учащимся гимназии.

Президент подчеркнул, что государство и дальше будет принимать меры, направленные на повышение статуса педагога.

Ранее в октябре 2023 года Касым-Жомарт Токаев посетил школу имени своего отца.