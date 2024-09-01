Как выглядит школа, построенная на изъятые у коррупционеров деньги

В Астане 1 сентября 2024 года прошла линейка в новой школе №96, которая была построена на деньги, изъятые у коррупционеров, передает корреспондент Zakon.kz.

Школа-гимназия №96 построена в Есильском районе недалеко от EXPO. Она открыла свои двери в 2023 году, сейчас здесь учатся более 2600 детей. Директор школы Сауле Теменова рассказала, что такое количество учеников – средний показатель, потому что в городе есть школы, где обучается по 3-5 тыс. учеников.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

По словам Сауле Теменовой, сегодня в первый класс пришли 369 учеников. Таким образом, теперь в школе 12 первых классов.



"В одном классе я насчитала 36 детей, а в другом – 42 ребенка. Многие идут к определенному учителю, а отказать я не могу, потому что родители очень просят. Кто-то, например, знает ее – либо старшие дети учились у нее, либо наслышаны. Мы готовы перейти и на три смены обучения. Если в начальной школе в первых классах будет нехватка, то мы можем создать условия, не нарушая световой режим", – отметила директор.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

К слову, у школы есть своя традиция – на линейке все первоклассники были с колокольчиками.

"Когда в 2015 году я стала директором, то мне стало жалко, что подходят люди и просят сфотографироваться с этим одним колокольчиком. Я подумала, чем остальные дети хуже, и предложила купить всем. Первые годы мы покупали, но потом родители поддержали и с удовольствием покупают сами", – дополнила Сауле Теменова.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Сама школа впечатляет своим уровнем комфорта, потому что многое тут продумано до мелочей. Все тут технологично, но при этом с душой. Кроме того, здесь большой упор на инклюзивнное образование.

А из-за того, что гимназия была построена на деньги коррупционеров, то за строительством пристально следили. Строительная компания приложили все усилия, чтобы все было сделано качественно. По словам Сауле Теменовой, за год эксплуатации нет никаких поломок, протекания крыши и так далее.

"Организовывая открытие нашей школы в августе 2023 года, мы в первую очередь продумали меры безопасности детей. Для этого установили электронную систему контроля – при входе в школу ребенок проходит Face ID контроль, и в этот момент он регистрируется в общей базе", – рассказала директор школы.

Она подчеркнула, что с помощью этой системы начали предоставлять бесплатное питание в столовой для детей с 1 по 4 класс, которое финансируется государством.

"Наши дети заходят по два человека. Они всегда у нас ходят строем, для них есть специальные следочки, а чуть дальше расположены два окна, где происходит регистрация ребенка по классам", – добавила Сауле Теменова.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Помимо этого, на первом этаже есть два экрана, на которых ребенок может увидеть расписание на весь учебный год и сиюминутное. А школьный коридор посвящен сюжетам из сказок Аскара Мукаева, которые называются "Приключения Гринэйков".

"Это маленькие человечки, которые невидимы человеческому глазу, рожденные от свежего ветерка, капельки росы и лучика солнца. Они помогают детям развивать свою экологическую культуру. Дети ходят, пальчиком водят и читают эти сказки. Мы этому порадовались, потому что научить ребенка сбору и сортировке мусора очень сложно, как и их родителей. Но, когда дети приходят домой, рассказывают обо всем, то есть эффект", – поделилась она.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Второй этаж посвящен интеллектуальным играм. Во время перемены дети могут поиграть в шахматы, которым их обучают в стенах школы уже с первого класса.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Также можно поиграть в такие казахские народные игры, как "Асық" и "Тоғызқұмалақ".

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Директор школы отметила, что третий этаж пока не оформили, но планируется, что он будет посвящен правилам дорожного движения.

"Потому что я смотрю, хожу по урокам, детям немного скучно изучать их на уроках. Будет стоять настоящий светофор и регулировщик. Это им будет интересно", – дополнила Сауле Теменова.

Многие рисунки на стенах школы созданы руками учителей, а почти все растения, которые можно здесь встретить, высадили сами дети.



Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Помимо актового и спортивного залов, столовой и других обязательных помещений, есть и кабинет психолога.

"Мы даже не называем его кабинетом психолога, чтобы дети не думали об этом, а просто написали на английском Relax. Там ребенок в комфортной и благополучной атмосфере может поделиться своими переживаниями. Главное – вовремя отреагировать, поэтому кабинет психолога должен стать самым райским уголком школы, чтобы ребенок хотел туда зайти из любопытства и ему захотелось поговорить", – сказала Сауле Теменова.

Также в школе есть много кабинетов по профильным предметам – химии, робототехнике, информатике, музыке. Каждый из них оформлен по-своему.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Стоит отметить, что еще 25 новых школ, построенных на изъятые у коррупционеров деньги, откроют в этом году.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Министерством просвещения ведется активная работа в сфере развития образовательной инфраструктуры, реализуемая за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования.

Фото: Zakon.kz/Елисеева Екатерина

Ранее для решения вопроса аварийных и трехсменных школ за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования профинансировано строительство 62 школ на 76 738 ученических мест. Из них на сегодня введены 37 школ. В результате ввода объектов образования в регионах появилось 48 тыс. новых ученических мест. Большинство расположены в крупных мегаполисах и близлежащих к ним агломерациям.

Фонд продолжает активную работу по реализации проектов в области образования Казахстана. Деятельность фонда, созданного по поручению президента, направлена на устранение трехсменного обучения, проблем аварийных учреждений образования и нехватки ученических мест в целом за счет строительства и реконструкции школ, пристроек и интернатов. Так, в текущем году планируется ввод еще 25 школ на 28 тысяч ученических мест.

В начале этого года стало известно, что за счет средств Фонда поддержки инфраструктуры образования построят еще 20 новых школ почти на 15 тысяч мест. Их ввод запланирован на 2025 год.

Строительство школ улучшит условия для учащихся и будет способствовать повышению качества образования в стране. Эти шаги также поддержат устойчивое развитие образовательной системы, обеспечивая равный доступ к качественному образованию и способствуя сокращению учебных перегрузок.