Территория движения: новые маршруты общественного транспорта появляются в Астане

Как развивается общественный транспорт в столице, сколько автобусов курсируют по Астане и пригородам, какие проблемы и перспективы есть в этом секторе, эксперты рассказали Zakon.kz.

Пульс городской жизни

Астана – город, живущий в энергичном ритме. Город быстро растет, появляются новые районы, совершенствуется инфраструктура в исторической части. Для активной жизни мегаполису, как живому организму, необходима своя "система кровоснабжения" – развитая, продуманная сеть маршрутов общественного транспорта.

Свой отпечаток накладывают и климатические условия – экстремально холодные зимы и жаркое лето. Поэтому городу жизненно необходима оптимальная и эффективная сеть транспортных маршрутов, обеспечивающих комфорт и удобство жителей. Система общественного транспорта в Астане – одна из самых отзывчивых и адаптирующихся к изменениям. Как отметил на заседании городского маслихата аким столицы Женис Касымбек, парк общественного транспорта в городе активно обновляется.

"В этом году в город пришло порядка 300 новых автобусов, из них четвертую часть приобрели частные автопарки. Мы ожидаем, что до конца года автопарк №1 выведет на маршруты еще порядка 90 новых автобусов. На следующий год мы планируем обновление еще на 200 автобусов в первом автопарке и 100 единиц приобретут частные автопарки. Будем менять автобусы постепенно, есть детальный план". Женис Касымбек

В создании комфортной и безопасной городской среды большую роль играет экологическая составляющая в развитии общественного транспорта. На нее обратил внимание заместитель директора департамента координации транспорта ТОО "City Transportation Systems" (CTS) Адил Саинов.

"Сегодня на маршрутах Астаны курсируют 1357 автобусов, из них 120 – электробусы и 20 – гибридные автобусы, электрические и дизельные. 1217 единиц – это дизельные автобусы, из них большая часть соответствует стандартам Евро-6". Адил Саинов.

Он также сообщил, что на городских маршрутах работают безопасные низкопольные автобусы. С 2017 года парк общественного транспорта в Астане обновлен на 85%.

Связанные одной сетью

Улицы и проспекты, спальные районы, вокзалы, административный центр – все части большого организма мегаполиса должны быть связаны между собой, чтобы комфортный автобус вовремя доставил пассажиров в любую нужную точку столицы. Система маршрутов общественного транспорта охватывает основные улицы и жилые районы Астаны, обеспечивая большую часть населения столицы необходимыми перевозками.

По данным CTS, в Астане сегодня 95 маршрутов, по которым передвигаются 1357 автобусов, принадлежащих шести автопаркам.

"Специалисты CTS на постоянной основе ведут мониторинг и изучают возможности улучшения работы общественного транспорта, в том числе путем запуска новых маршрутов, совершенствования графика и обновления парка автобусов. С 1 января 2023 года в городе запущено восемь новых маршрутов". Адил Саинов

Заместитель директора Департамента координации транспорта CTS обозначил основные направления совершенствования маршрутной сети. Постоянно отслеживается возможное дублирование маршрутов либо излишняя протяженность некоторых из них. Кроме того, рассматриваются вопросы обустройства на конечных остановках зон отдыха для водителей.

"Запуск новых маршрутов в первую очередь проводится на участках без обслуживания, а также с высокой загруженностью существующих маршрутов. На сегодняшний день районами с наибольшей возросшей плотностью застройки являются микрорайон Жагалау, аллея Мынжылдык, пересечение проспектов Туран и Улы Дала, а также район ЭКСПО". Адил Саинов

Для новых маршрутов городского транспорта нужны квалифицированные, хорошо подготовленные и опытные водители. Сегодня автобусами в Астане управляют 1690 человек. Как сообщили в CTS, быстро растущему городу нужны еще как минимум 1138 профессиональных водителей.

С заботой о пассажирах

Проезд в городских автобусах Астаны стоит 90 тенге, оплата безналичная – через банковское приложение по QR-коду либо при помощи транспортной карты. Информацию о транспортных картах – адреса касс, где можно их приобрести, варианты транспортных карт и способы оплаты – можно найти на сайте City Transportation Systems: https://cts.gov.kz. По данным компании, только за август-сентябрь выпустили 34 615 транспортных карт.

Для отдельных категорий астанчан выпускают карты, подтверждающие право на бесплатный проезд в городском общественном транспорте. С января 2023 года список льготных категорий расширился. Как уточнили в CTS, в него сегодня входят казахстанцы, зарегистрированные и постоянно проживающие в Астане и относящиеся к следующим категориям:

участники и инвалиды Великой Отечественной войны и лица, приравненные к ним;

пенсионеры по возрасту и выслуге лет, а также получатели государственных социальных пособий по возрасту и по случаю потери кормильца, достигшие пенсионного возраста;

многодетные матери;

многодетные семьи;

люди с инвалидностью;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет, а также один из родителей либо законных представителей ребенка с инвалидностью;

жертвы политических репрессий из числа участников событий 17-18 декабря 1986 года в Казахстане, реабилитированные в порядке, установленном законом Республики Казахстан.

Льготную транспортную карту можно оформить в Центральной кассе (по адресу пр. Кошкарбаева, 50/1) либо подать онлайн-заявку на сайте CTS.

Астана также внедряет инновации и современные технологии в общественный транспорт. Это включает системы GPS для отслеживания маршрутов и улучшения расписаний, а также работу над увеличением доступности транспорта для людей с ограниченными физическими возможностями.

В будущем развитие общественного транспорта в Астане будет акцентироваться на увеличении интеграции различных видов транспорта, внедрении новых технологий для повышения удобства и эффективности системы, а также на развитии экологически чистых видов транспорта.

Современная система общественного транспорта в Астане играет ключевую роль в повышении качества жизни горожан и обеспечении устойчивого развития городской инфраструктуры. Сочетание инноваций и адаптации к погодным условиям позволяет создать эффективную и удобную транспортную систему, способствующую развитию города и комфорту его жителей.