Новый вид общественного транспорта появится в Астане
Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
В Астане появится новый вид общественного транспорта – скоростные автобусы. Об этом 9 сентября 2025 года рассказала и.о. руководителя ТОО "НИПИ "Астанагенплан" Акмарал Темирова, сообщает Zakon.kz.
В соответствии с генпланом, как пишет Kazinform, долю астанчан, пользующихся общественным транспортом, планируется довести с 41% до 71%.
Чтобы достичь этой цели, в столице появится новый вид общественного транспорта – скоростные автобусы. Для них будут выделены специальные полосы.
Что это даст?
- Будут построены новые остановки.
- Увеличится количество автобусов.
- Будут выделены специальные полосы движения.
- Снизится нагрузка на магистрали с интенсивным движением транспорта.
- Новые автобусы будут просторными и комфортными, это даст возможность перевозить больше пассажиров.
Отмечается, что генплан Астаны до 2035 года находится на стадии согласования. Ожидается, что оно завершится до конца года.
