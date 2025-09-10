Новый вид общественного транспорта появится в Астане

В Астане появится новый вид общественного транспорта – скоростные автобусы. Об этом 9 сентября 2025 года рассказала и.о. руководителя ТОО "НИПИ "Астанагенплан" Акмарал Темирова, сообщает Zakon.kz.

В соответствии с генпланом, как пишет Kazinform, долю астанчан, пользующихся общественным транспортом, планируется довести с 41% до 71%.

Чтобы достичь этой цели, в столице появится новый вид общественного транспорта – скоростные автобусы. Для них будут выделены специальные полосы.

Что это даст?

Будут построены новые остановки.

Увеличится количество автобусов.

Будут выделены специальные полосы движения.

Снизится нагрузка на магистрали с интенсивным движением транспорта.

Новые автобусы будут просторными и комфортными, это даст возможность перевозить больше пассажиров.

Отмечается, что генплан Астаны до 2035 года находится на стадии согласования. Ожидается, что оно завершится до конца года.

Материал по теме В Алматы появился новый автобусный маршрут

8 сентября 2025 года стало известно, что в Казахстане автомобили могут перевести на новый вид топлива. Подробнее об этом – по ссылке.