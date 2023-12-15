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Автора снежных сердец нашли в Житикаре

Автора снежных сердец нашли в Житикаре Фото: unsplash
Неизвестного художника, который украшал улицы Житикары снежными сердцами, нашли, сообщает Zakon.kz.

Накануне, 14 декабря 2023 года, газета "Хризотил КМ" писала, что сердца, высеченные на снегу, появились на аллее Независимости и на других тротуарах 6-го микрорайона. По рассказам подписчиков, это делает мужчина.

Неизвестного художника, который оставляет изумительные сердца на улицах Житикары, удалось отыскать.

"Зовут этого доброго человека Александр Гомонов. Живет он в старой части нашего города. Ему 64 года, и через свое творчество мужчина поднимает настроение прохожим уже много лет. Оказывается, сердечки Александра Ивановича сияли не только в Житикаре, но и во многих городах нашей родины. Жизнь его помотала, но вера в силу добра помогает ему справляться с трудностями, и он с удовольствием делится своим внутренним светом с окружающими. Делится, как может", – говорится в сообщении 15 декабря.

Автор снежных сердец объяснил, почему он это делает.

"У людей сейчас столько проблем, мне хочется, чтобы они больше улыбались, верили и любили. Я ведь в молодости очень грешным был, много ошибок наделал, но потом обратился к Богу: только он нас может простить и наставить на правильный путь. Как-то спросил себя: чем я могу помочь людям, ведь у меня ничего нет? И Бог дал мне подсказку – дарить сердечки. Это он рисует моими руками сейчас. Не хватает нам порой его света. И если кто-то, увидев сердечко, улыбнется, я буду бесконечно счастлив... И так каждый день", – рассказал Александр Иванович.

Художник верит, что своим неустанным творчеством он делает всех добрее, а себя – светлее.

По словам очевидцев, такие приятные жесты Александр Иванович совершает не только зимой, но и в теплую пору. Когда на улице было гораздо теплее, добрый художник орудовал кистями и красками, чтобы оставить очередной милый след на дорожках Житикары. Он переживал, что прохожие испачкают подошву, предупреждал мимо проходящих: "Краски у меня много, я могу еще нарисовать, вы главное не испачкайтесь.

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