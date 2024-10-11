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Пятеро детей погибли под завалами горящего дома в Житикаре

Возгорание, огонь, пожарная служба, пожарные, пожарный, пожар, тушение пожара, фото - Новости Zakon.kz от 11.10.2024 10:43 Фото: Zakon.kz
В Житикаре утром 11 октября произошел пожар, унесший жизни пяти детей. Их матери не было дома, сообщает Zakon.kz.

По информации ДЧС и властей региона, в 04:29 в частном доме произошел пожар, который привел к обрушению крыши жилого дома.

"В течение 7-ми минут на место происшествия прибыли спасатели. Дом был полностью охвачен огнем. Пожарные приступили к тушению пожара и разбору завалов. В 06:08 пожар локализовали и полностью ликвидировали", – сказано в распространенном сообщении.

В момент обрушения в доме без присмотра взрослых находились несовершеннолетние дети, 2011, 2016, 2018, 2019, 2022, 2023 годов рождения.

"К сожалению, в результате разбора завалов обнаружены тела пятерых детей. Старший ребенок 2011 г.р. не пострадал. По предварительной информации, мать детей с вечера ушла к знакомому. Супруг находится в местах лишения свободы", – указано в информации властей региона.

В настоящее время причины произошедшего выясняются. Назначено пожарно-техническое исследование.

Психологи филиала Центра медицины катастроф оказывают необходимую психологическую помощь родственникам. Местные исполнительные органы окажут всю необходимую помощь, в том числе материальную.

Акимат Костанайской области выражает соболезнования родным и близким.

МЧС настоятельно призывает жителей не оставлять малолетних детей без присмотра взрослых.

На происшествие отреагировали в прокуратуре Костанайской области.

"Начато досудебное расследование, предварительная причина пожара – оставление печи без присмотра. На месте происшествия находится первый заместитель прокурора области Бекбосынов Б.А. Прокуратура области выражает соболезнования родным и близким погибших детей", – говорится в сообщении.

Ход расследования уголовного дела взят на контроль генеральным прокурором Республики Казахстан.

Похожая трагедия случилась зимой 2024 года: при пожаре в двухквартирном одноэтажном жилом доме в селе Талды Каркаралинского района погибли четыре ребенка.

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