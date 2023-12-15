В Туркестанской области в преддверии Дня независимости открылись 7 социальных объектов

В Туркестанской области в этом году за счет государства ведется строительство 33 школ. В настоящее время на благо страны сданы 7 школ, до конца года будут введены в эксплуатацию 13 школ.

Кроме того, планируется ввести в эксплуатацию 35 частных школ на 6 230 учащихся.

Фото: РСК Туркестанской области

В рамках национального проекта "Комфортная школа" в 2023-2025 годах в области запланировано строительство 63 школ на 49 тыс. учащихся.

Фото: РСК Туркестанской области

В связи с этим, сегодня в преддверии Дня Независимости в Толебийском районе открыто новое здание общей средней школы Шомшакты. В школе 220 учащихся обучаются в две смены. Кроме того, введено в эксплуатацию новое дополнительное здание общеобразовательной школы №46 имени Абая на 300 мест в Келесском районе. Также введена в эксплуатацию общая средняя школа на 100 мест в селе Аккойлы, Шубарского сельского округа Ордабасинского района. Открыто новое здание школы №50 имени А.Омарова на 300 мест в населенном пункте Нурлы жол Куркелесского сельского округа Сарыагашского района. На сегодняшний день в школе на 300 учащихся созданы комфортные условия для беззаботного обучения учащихся.

Фото: РСК Туркестанской области

Также сегодня в Ордабасинском районе открыт фельдшерско-акушерский пункт "Жусансай".

Фото: РСК Туркестанской области

Фото: РСК Туркестанской области

Общая площадь объекта составляет 180 квадратных метров. В смену могут работать 15-20 человек. В этом году в регионе ведется строительство 24 медицинских объектов. До конца года 18 из них будут переданы на благо страны.

Фото: РСК Туркестанской области

В канун Дня независимости в селе Акбулак Сайрамского района открылся двухэтажный дом культуры. В настоящее время по району имеется 11 домов культуры. Кроме того, в населенном пункте Шанак Казыгуртского района Дом культуры на 200 мест передан на благо страны. В дальнейшем в данном здании будут работать библиотека и кружки культуры. Всего в Туркестанской области в этом году планируется ввести в эксплуатацию 14 объектов культуры.

Фото: РСК Туркестанской области

В том числе ранее было сдано 1 библиотека и 9 домов культуры, до конца года будут открыты 4 дома культуры в Мактааральском и Казыгуртском, Шардаринском районах.

Фото: РСК Туркестанской области

Фото: РСК Туркестанской области



