Впервые за период Независимости в Аркалыке открыли "Комфортную школу" на 300 мест
Здание рассчитано на 300 мест.
Образовательная система Костанайской области продолжает развиваться. По поручению главы государства в отдаленных регионах Костанайской области реализуются инфраструктурные проекты, в том числе строительство средних образовательных учреждений.
"Если говорить об Аркалыке, то на сегодня там действует 25 организаций дошкольного образования. Также в прошлом году открыли детсад на 140 мест. Говоря о среднем образовании, в Аркалыке действует 12 школ, одна из которых "Комфортная школа", она была введена в ноябре прошлого года. Эта школа отвечает всем мировым стандартам. Кстати, все наши комфортные школы – 6 школ – работают на государственном языке", – сообщила руководитель Управления образования акимата Костанайской области Айман Ибраева.
Директор средней школы №7 Актоты Кисикова отметила, что запуск объекта не только улучшил условия обучения, но и помог решить проблему нехватки ученических мест в городе. На сегодня в школе обучаются 316 детей, включая 42 первоклассника, средняя наполняемость классов – 17-18 человек. Всего сформировано 19 классов-комплектов. Образовательный процесс организован в две смены. Школа укомплектована мебелью и оборудованием на 100%.
"В школе оборудованы кабинеты робототехники, цифровые лаборатории и мастерские для практических занятий. Даже для начальных классов предусмотрены зоны для внеурочной деятельности с современным оборудованием", – рассказала она.
В коллективе работают 38 педагогов. Более половины преподавателей обладают квалификационными категориями, включая педагогов-мастеров, модераторов, экспертов и исследователей.