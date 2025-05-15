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События

Впервые за период Независимости в Аркалыке открыли "Комфортную школу" на 300 мест

школа, Аркалык , фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2025 20:14 Фото: primeminister.kz
В ходе рабочей поездки в Костанайскую область премьер-министр Олжас Бектенов осмотрел новую школу, впервые построенную в Аркалыке за период Независимости. "Комфортная школа" была построена по поручению главы государства и введена в эксплуатацию в конце прошлого года, сообщает Zakon.kz.

Здание рассчитано на 300 мест.

Образовательная система Костанайской области продолжает развиваться. По поручению главы государства в отдаленных регионах Костанайской области реализуются инфраструктурные проекты, в том числе строительство средних образовательных учреждений.

"Если говорить об Аркалыке, то на сегодня там действует 25 организаций дошкольного образования. Также в прошлом году открыли детсад на 140 мест. Говоря о среднем образовании, в Аркалыке действует 12 школ, одна из которых "Комфортная школа", она была введена в ноябре прошлого года. Эта школа отвечает всем мировым стандартам. Кстати, все наши комфортные школы – 6 школ – работают на государственном языке", – сообщила руководитель Управления образования акимата Костанайской области Айман Ибраева.

Директор средней школы №7 Актоты Кисикова отметила, что запуск объекта не только улучшил условия обучения, но и помог решить проблему нехватки ученических мест в городе. На сегодня в школе обучаются 316 детей, включая 42 первоклассника, средняя наполняемость классов – 17-18 человек. Всего сформировано 19 классов-комплектов. Образовательный процесс организован в две смены. Школа укомплектована мебелью и оборудованием на 100%.

"В школе оборудованы кабинеты робототехники, цифровые лаборатории и мастерские для практических занятий. Даже для начальных классов предусмотрены зоны для внеурочной деятельности с современным оборудованием", – рассказала она.

В коллективе работают 38 педагогов. Более половины преподавателей обладают квалификационными категориями, включая педагогов-мастеров, модераторов, экспертов и исследователей.

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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