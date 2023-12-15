Режим ЧС в Жамбылской области: курсирование пяти поездов приостановят
Фото: АО "Пассажирские перевозки"
В связи с объявлением 15 декабря чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области отменяется курсирование ряда поездов, сообщает Zakon.kz.
Речь идет о следующих маршрутах:
- №10 Нур-Султан 1-Алматы 2 отправлением со ст. Нур-Султан-1 15 декабря т.г. на 1 дату;
- №9 Алматы 2-Нур-Султан 1 отправлением со ст. Алматы-2 15 декабря т.г. на 1 дату;
- №29/30 Атырау - Алматы 1 отправлением со ст.Атырау 16 декабря т.г. обратно из Алматы-1 18 декабря т.г. на 1 рейс;
- №3 Алматы 2-Нур-Султан Нурлыжол отправлением со ст.Алматы-2 15 декабря т.г. обратно из Нур-Султан Нурлы жол 16 декабря т.г. на 1 рейс;
- №505/506 Алматы 2 – Жезказган отправлением со ст.Алматы-2 15 декабря т.г. обратно из Жезказган 16 декабря т.г. на 1 рейс.
"Данные поезда следуют с длительным отставанием от графика движения. Пассажирам будут возвращены денежные средства за приобретенные жд-билеты на вышеуказанные маршруты в 100% размере", – прокомментировали в АО "Пассажирские перевозки".
Отмечается, что восстановление установленного графика движения поездов по участку будет происходить поэтапно.
Национальный перевозчик просит с пониманием отнестись к возникшей ситуацией и приносит свои извинения за доставленные неудобства.
За дополнительной информацией пассажиры могут обратиться по бесплатному номеру "1433" и Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT".
Ранее в акимате Жамбылской области объявили режим ЧС из-за сильного ветра, который достигает 45 метров в секунду, и резко усилившихся морозов.
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