Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Режим ЧС в Жамбылской области: курсирование пяти поездов приостановят

Транспорт Фото: АО "Пассажирские перевозки"
В связи с объявлением 15 декабря чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории Кордайского и Шуского районов Жамбылской области отменяется курсирование ряда поездов, сообщает Zakon.kz.

Речь идет о следующих маршрутах:

  • №10 Нур-Султан 1-Алматы 2 отправлением со ст. Нур-Султан-1 15 декабря т.г. на 1 дату;
  • №9 Алматы 2-Нур-Султан 1 отправлением со ст. Алматы-2 15 декабря т.г. на 1 дату;
  • №29/30 Атырау - Алматы 1 отправлением со ст.Атырау 16 декабря т.г. обратно из Алматы-1 18 декабря т.г. на 1 рейс;
  • №3 Алматы 2-Нур-Султан Нурлыжол отправлением со ст.Алматы-2 15 декабря т.г. обратно из Нур-Султан Нурлы жол 16 декабря т.г. на 1 рейс;
  • №505/506 Алматы 2 – Жезказган отправлением со ст.Алматы-2 15 декабря т.г. обратно из Жезказган 16 декабря т.г. на 1 рейс.
"Данные поезда следуют с длительным отставанием от графика движения. Пассажирам будут возвращены денежные средства за приобретенные жд-билеты на вышеуказанные маршруты в 100% размере", – прокомментировали в АО "Пассажирские перевозки".

Отмечается, что восстановление установленного графика движения поездов по участку будет происходить поэтапно.

Национальный перевозчик просит с пониманием отнестись к возникшей ситуацией и приносит свои извинения за доставленные неудобства.

За дополнительной информацией пассажиры могут обратиться по бесплатному номеру "1433" и Телеграмм бот "KTZH_PP_BOT".

Материал по теме

Больше 20 жд-рейсов задержали в Жамбылской области из-за морозов и ветра

Ранее в акимате Жамбылской области объявили режим ЧС из-за сильного ветра, который достигает 45 метров в секунду, и резко усилившихся морозов.

Читайте также

Как развивается столичный район "Байконыр"
В Туркестанской области в преддверии Дня независимости открылись 7 социальных объектов
В Туркестанской области в преддверии Дня независимости открылись 7 социальных объектов
Замерзший Каспий впечатлил пользователей Сети
Замерзший Каспий впечатлил пользователей Сети
Ирина Мишура
Жамбылская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды на 15 декабря
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря
победительница конкурса красоты
Кто выиграл титул "Мисс Казахстан-2023"
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: