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Режим ЧС ввели в Талгарском районе Алматинской области в связи с опорожнением моренного озера

Режим ЧС вводят в Талдгарском районе Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 09.07.2024 11:56 Фото: акимат Талгарского района
Акимат Талгарского района Алматинской области подготовил документ "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории района", сообщает Zakon.kz.

"Объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории Талгарского района Алматинской области", – говорится в документе.

Руководителем ликвидации чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба назначен курирующий заместитель акима Талгарского района О. О. Каспакбаев, которому поручено провести соответствующие мероприятия.

Документ размещен на сайте "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 9 июля.

Как пояснили в акимате, режим ЧС вводится с целью обеспечения безопасности жителей Талгарского района. Аким Талгарского района Алматинской области принял решение о временном ограничении посещения территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка.

"Это решение было принято в связи с проведением превентивных мероприятий по опорожнению моренного озера, расположенного в бассейне реки Левый Талгар, и расчисткой русла реки перед селезащитным сооружением. Эти действия направлены на обеспечение безопасности жителей населенных пунктов Талгар, Кендала, Актас", – рассказали в акимате.

На месте работают представители акимата Талгарского района, ДЧС и "Казселезащиты".

Ранее режим ЧС техногенного характера ввели в Экибастузе в связи с аварийной ситуацией на ТЭЦ.

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