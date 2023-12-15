Несколько участков дорог открылись в Туркестанской области

Девять из 15 участков дорог международного, республиканского и областного значения открылись в регионе 15 декабря 2023 года. Полицейские продолжают патрулирование в штатном режиме, сообщает Zakon.kz.

Информацию об открытии дорог, ранее закрытых из-за непогоды в Туркестанской области, распространили 15 декабря в Министерстве внутренних дел РК.





Ранее в РГП "Казгидромет" заявили, что в стране ожидается ослабление морозов, а в АО "НК "ҚазАвтоЖол" рассказали, на каких трассах страны до сих пор ограничено движение из-за непогоды.