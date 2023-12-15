Морозы отступают: в Казахстане начали открывать дороги, ранее закрытые из-за непогоды
Фото: unsplash
В Казахстане начали открывать дороги республиканского значения, которые оставались закрытыми в течение последних нескольких дней в связи с непогодой, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в АО "НК "ҚазАвтоЖол", дороги республиканского значения начали открывать в трех областях страны.
Мангистауская область:
- автодорога Доссор – Кульсары – Бейнеу – Сай – Утес – Шетпе – Жетыбай – Актау (338-718 км, участок с. Бейнеу – Жетыбай).
Жамбылская область:
- автодорога Мерке – Шу – Бурылбайтал (166-273 км, участок с. Биназар – с. Бурылбайтал).
Жетысуская область:
- автодорога "Сарыозек-Коктал" (0-45 км, участок с. Сарыозек – перевал Алтын Емель).
Фото: Telegram/qazavtojol
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