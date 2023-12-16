Полицейские Шымкента спасли от смерти мужчину с эпилепсией

Полицейские Шымкента смогли вовремя оказать первую медицинскую помощь мужчине, у которого на улице случился приступ эпилепсии, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает пресс-служба МВД 15 декабря, экипаж полиции в составе Мухита Иманова и Муратбека Тажибая случайно заметили на автобусной остановке мужчину, у которого случился приступ эпилепсии.

Правоохранители, быстро среагировав, перевернули его набок и положили под голову свой бушлат.





Мужчине подавали воду, пытаясь успокоить его до приезда медиков Скорой помощи. Через несколько секунд припадки у мужчины прекратились.

Благодаря оперативным и слаженным действиям стражей порядка удалось спасти еще одну жизнь.





"У мужчины было прерывистое дыхание, которое скатывалось до хрипоты. Были все признаки эпилептического припадка. С напарником оказали ему первую помощь, после чего мужчина пришел в себя. Хорошо, что мы оказались рядом в нужный момент" – рассказал один из полицейских Мухит Иманов.

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