Защита прав: в селе ЗКО снизили тариф на воду в два раза

После проверки прокуроров в селе Байконыс Западно-Казахстанской области тариф на питьевую воду снизили больше чем в двое, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры нашли нарушения в документах, что привело к тому, что для жителей села Байконыс тариф на питьевую воду снизили с 200 до 90 тенге за кубометр, пишет Мой город.

Как стало известно во время встречи с населением, в селах тариф на питьевую воду власти не субсидируют. Построенная в 2019-2020 годах новая система водоснабжения прошла государственную приёмочную комиссию: ее сдали в эксплуатацию, но необходимые технические документы не оформили. Именно поэтому на баланс систему не приняли, потому и субсидии получать поставщики не могут.

"По данному факту в адрес акима района Байтерек внесён акт надзора. После чего не оформленные в течение трёх лет документы приведены в соответствие". Пресс-служба прокуратуры Западно-Казахстанской области

Несколькими днями ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах премии "Алтын Сапа" рассказал, в каких регионах и насколько могут быть повышены тарифы в сфере ЖКХ.