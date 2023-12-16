Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Защита прав: в селе ЗКО снизили тариф на воду в два раза

Защита прав: в селе ЗКО снизили тариф на воду в два раза Фото: pixabay
После проверки прокуроров в селе Байконыс Западно-Казахстанской области тариф на питьевую воду снизили больше чем в двое, сообщает Zakon.kz.

Прокуроры нашли нарушения в документах, что привело к тому, что для жителей села Байконыс тариф на питьевую воду снизили с 200 до 90 тенге за кубометр, пишет Мой город.

Как стало известно во время встречи с населением, в селах тариф на питьевую воду власти не субсидируют. Построенная в 2019-2020 годах новая система водоснабжения прошла государственную приёмочную комиссию: ее сдали в эксплуатацию, но необходимые технические документы не оформили. Именно поэтому на баланс систему не приняли, потому и субсидии получать поставщики не могут.

"По данному факту в адрес акима района Байтерек внесён акт надзора. После чего не оформленные в течение трёх лет документы приведены в соответствие". Пресс-служба прокуратуры Западно-Казахстанской области

Несколькими днями ранее министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах премии "Алтын Сапа" рассказал, в каких регионах и насколько могут быть повышены тарифы в сфере ЖКХ.

Читайте также

Полицейские Шымкента спасли от смерти мужчину с эпилепсией
Полицейские Шымкента спасли от смерти мужчину с эпилепсией
Несколько участков дорог открылись в Туркестанской области
На улицы Уральска выехали новые комфортабельные автобусы
На улицы Уральска выехали новые комфортабельные автобусы
Мария Мельникова
Западно-Казахстанская область Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Полицейские обратились к казахстанцам
Полицейские обратились к казахстанцам
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды на 15 декабря
Мороз и сильный ветер: прогноз погоды в Казахстане на 15 декабря
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Какие пособия получают многодетные семьи в Казахстане
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
Максим Галкин записал видеообращение из Израиля
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: