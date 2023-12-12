Как изменятся тарифы в сфере ЖКХ, рассказал Куантыров

Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров в кулуарах премии "Алтын Сапа" 12 декабря 2023 года рассказал, в каких регионах и насколько могут быть повышены тарифы в сфере ЖКХ, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Журналисты поинтересовались у Алибека Куантырова, сильно ли вырастут тарифы в сфере ЖКХ в 2024 году.

"Тарифы с 1 июля 2023 года начали изменяться, корректироваться. Основная нагрузка должна быть в 2024-2025 годах, потому что сейчас только-только разгоняется эта программа, новая тарифная политика. Работы будут проводиться активно в 2024, в 2025 и 2026 годах. В этом году работа только в течение полугода велась, и она продолжает вестись", – заявил в ответ глава МНЭ.

Однако они, по его словам, тарифы видят более умеренными, хотя их уровень и зависит непосредственно от уровня изношенности субъекта естественных монополий.

"Если он сильно изношен, то, соответственно, туда нужно больше инвестиций. Но я хочу также отметить, что модернизация системы ЖКХ будет происходить не только за счет тарифов. Там львиную долю забирает на себя государство. Это местные бюджеты, республиканский бюджет. И, конечно же, частные инвесторы также должны вкладывать в модернизацию. Если адресно говорить, по Астане где-то в этом году среднее увеличение тарифа было на 20%. Не такое большое в целом, но нужно поддерживать инфраструктуру. В целом, Астана не находится в красной зоне. По Алматы тоже ожидается более умеренное повышение тарифов. Есть особенно моногорода, где сильно идет (рост тарифов. – Прим. ред.) – у нас же много городов. Это Экибастуз, Риддер, Лисаковск. Например, Аркалык. Но, в целом, для того, чтобы рост тарифов не был слишком большим, государство тоже вкладывается", – добавил Алибек Куантыров.

В 2024 году, по словам министра, рост будет примерно на уровне 15-20%, где-то – 25%, в зависимости от износа объекта.

"В этом году, если я не ошибаюсь, цифры были 260 млрд тенге инвестиций, порядка больше 100 млрд государство закрыло. Там, в основном, идут республиканский и местный бюджеты, и частично только за счет тарифов. Сейчас пока программа полностью запустится, государство активно помогает, потому что тарифы надо еще рассмотреть, обсудить с общественностью. А здесь государство помогает, из резерва деньги выделяет. В этом году прям много денег выделило государство, особенно – республиканский бюджет. А в следующем году, я думаю, все-таки больше в сторону тарифов должно быть, в сторону частных инвестиций", – резюмировал Алибек Куантыров.

12 декабря 2023 года в Казахстане изменили правила установления предельных цен при оптовой и розничной продаже товарного газа.