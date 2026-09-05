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События

Вместо 116 тенге – 5,5 тыс.: жители казахстанского села переплачивали за воду в 45 раз

Кран с водой, вода, водоснабжение, система водоснабжения, отсутствие воды, отключение воды, раковина, горячая вода, холодная вода, фото - Новости Zakon.kz от 05.09.2026 11:25 Фото: unsplash
Жители села Глебовка в Костанайской области платили за воду по тарифу, который оказался завышен в 45 раз. Это серьезное нарушение выявили прокуроры Денисовского района, сообщает Zakon.kz.

Так, за один кубометр питьевой воды жители и предприниматели платили 5,5 тыс. тенге. При этом, согласно законодательству, услуги водоснабжения должны субсидироваться, однако своевременно пересмотреть тариф не удалось.

После вмешательства прокуратуры, как сказано в публикации Almaty.tv, тариф пересмотрели.

Питьевую воду в селе включили в перечень субсидируемых услуг, а стоимость одного кубометра снизили до 116 тенге.

"По результатам рассмотрения акта прокурорского надзора тариф на питьевую воду в селе Глебовка включен в перечень субсидируемых. Принятыми мерами защищены права 430 жителей села, в том числе 21 субъекта предпринимательства. Снижение тарифа позволит существенно сократить расходы населения и бизнеса, сделав жизненно необходимый ресурс более доступным".Исполняющий обязанности прокурора Денисовского района Мирас Мизанбаев

25 августа 2026 года сообщалось, что в Казахстане изменились правила субсидирования стоимости услуг при подаче воды фермерам.

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Фото Анастасия Московчук
Анастасия Московчук
Контент-редактор
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