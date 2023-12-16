Апашка-тракторист: в Петропавловске наградили 80-летнюю жительницу

Званием "Почетный гражданин Северо-Казахстанкой области" наградили 80-летнюю Казизу Кенесбаеву, которую считают легендой региона. Пенсионерка 26 лет проработала трактористом, сообщает Zakon.kz.

Звания пожилую жительницу Тайыншинского района удостоили за ее заслуги: Казиза Кенесбаева стала первым в регионе механизатором и 26 лет проработала трактористом. В районе ее считают настоящей легендой, пишет Qazaqstan Media.

"Я вырастила двух дочерей. Есть пять внуков, и шесть правнуков. Легко не было. У меня ведь даже образования нет. Я рада, что получила сегодня звание. Это очень приятно. У меня была интересная жизнь, я видела много выдающихся людей, работала с ними, ездила на съезды. Мною гордятся мои внуки, а это самое главное для меня. Получается не зря трудилась на мужской работе". Казиза Кенесбаева

В разные годы Казиза Кенесбаева была депутатом Тендыкского сельского совета. 21 марта 1989 года на расширенном Пленуме тайным голосованием из 80 кандидатов избрали 75 народных депутатов в их числе была и Казиза Кужановна.

Накануне она принимала поздравления в торжественной обстановке от заместителя акима СКО, заместителя акима Тайыншинского района, председателя районного маслихата и представителей областного Совета ветеранов. От имени акима Тайыншинского района Берика Альжанова Казизе Кужановне вручили сертификат на сто тысяч тенге.

Накануне Дня независимости, 15 декабря, стали известны имена финалистов Национальной премии в области искусства Umai-2023, учрежденной Министерством культуры и информации РК.