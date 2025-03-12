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Культура и шоу-бизнес

Актриса Меруерт Утекешова получила новое звание

актриса Меруерт Утекешова, новое звание, фото - Новости Zakon.kz от 12.03.2025 13:27 Фото: Facebook/Yerkhan Tatken
Звания "Почетный гражданин Западно-Казахстанской области" удостоена актриса Меруерт Утекешова, сообщает Zakon.kz.

Об этом сегодня, 12 марта 2025 года, рассказал руководитель пресс-службы акимата ЗКО Ерхан Таткен.

"Казахстанская актриса кино и театра, заслуженная артистка Казахской ССР, кавалер орденов "Парасат" и "Құрмет" Меруерт Утекешова удостоена звания "Почетный гражданин Западно-Казахстанской области", – написал он на своей странице в Facebook в среду.

Торжественное вручение удостоверения состоялось в ходе внеочередной 17-й сессии областного маслихата.

Фото: Facebook/Yerkhan Tatken

23 октября 2024 года сообщалось, что впервые присуждены почетные звания "Қазақстанның еңбек сіңірген дәрігері".

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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