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Первые из Казахстана: два брата из Кокшетау поступили в престижный университет Лиги плюща

Первые из Казахстана: два брата из Кокшетау поступили в престижный университет Лиги плюща Фото: 716kz
Два брата из Кокшетау, Асанали и Даисали Карим, стали первыми казахстанскими школьниками, которые поступили в один самых престижных вузом мира, университет Лиги плюща, сообщает Zakon.kz.

Ежегодно Пенсильванский университет принимает только 50 самых талантливых абитуриентов со всего мира. Асанали и Диасали Карим стали первыми казахстанскими школьниками, которые поступили в университет Лиги плюща, пишет 716kz.

Лига плюща, Пенсильванский университет, – это группа элитных университетов, которые имеют длительную историю впечатляющих достижений и выдающихся выпускников. В Лигу плюща кроме Пенсильванского университета входят такие университеты как Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнельский, Дартмут и Браунский университеты и Принстон.

Ранее стало известно, что 12 казахстанских вузов вошли в мировой рейтинг лучших университетов в области достижения целей устойчивого развития 2024 года.

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Казахфильм Акмолинская область Кокшетау США
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