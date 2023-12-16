Первые из Казахстана: два брата из Кокшетау поступили в престижный университет Лиги плюща
Ежегодно Пенсильванский университет принимает только 50 самых талантливых абитуриентов со всего мира. Асанали и Диасали Карим стали первыми казахстанскими школьниками, которые поступили в университет Лиги плюща, пишет 716kz.
Лига плюща, Пенсильванский университет, – это группа элитных университетов, которые имеют длительную историю впечатляющих достижений и выдающихся выпускников. В Лигу плюща кроме Пенсильванского университета входят такие университеты как Гарвардский, Йельский, Колумбийский, Корнельский, Дартмут и Браунский университеты и Принстон.
Ранее стало известно, что 12 казахстанских вузов вошли в мировой рейтинг лучших университетов в области достижения целей устойчивого развития 2024 года.