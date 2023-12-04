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Законодательство РК

В Акмолинской области закрыли четыре трассы

предупреждение Фото: pixabay
4 декабря с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, порывистый ветер, дождь) в Акмолинской области закрыли четыре трассы, сообщает Zakon.kz.

Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, закрыто движение для всех видов транспортных средств на следующих участках дорог республиканского значения:

  • Костанай – Ауеколь – Сурган, 232-260 км (граница Костанайской области – поселок Сурган);
  • Жаксы – Есиль – Бузулук, 0-82 км (город Жаксы – поселок Бузулук);
  • Жезказган – Петропавловск, 337-569 км (граница Костанайской области – поселок Знаменка);
  • Екатеринбург – Алматы, 856-1128 км (граница СКО – поселок Астраханка).

Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 5 декабря объявлено штормовое предупреждение.

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Елена Беляева
Акмолинская область Северо-Казахстанская область
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