В Акмолинской области закрыли четыре трассы
Фото: pixabay
4 декабря с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, порывистый ветер, дождь) в Акмолинской области закрыли четыре трассы, сообщает Zakon.kz.
Как уточнили в пресс-службе ДЧС региона, закрыто движение для всех видов транспортных средств на следующих участках дорог республиканского значения:
- Костанай – Ауеколь – Сурган, 232-260 км (граница Костанайской области – поселок Сурган);
- Жаксы – Есиль – Бузулук, 0-82 км (город Жаксы – поселок Бузулук);
- Жезказган – Петропавловск, 337-569 км (граница Костанайской области – поселок Знаменка);
- Екатеринбург – Алматы, 856-1128 км (граница СКО – поселок Астраханка).
Ранее сообщалось, что в Астане и 13 областях страны на 5 декабря объявлено штормовое предупреждение.
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