В Акмолинской области закрыли четыре трассы

Фото: pixabay

4 декабря с 21:00 в связи с ухудшением погодных условий (гололед, порывистый ветер, дождь) в Акмолинской области закрыли четыре трассы, сообщает Zakon.kz.

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