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Из-за метели трассу закрыли в Жамбылской области

Из-за метели трассу закрыли в Жамбылской области Фото: pixabay
Автодорогу закрыли в Жамбылской области из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Жамбылская область – одна автодорога общей протяженностью 79 км (метель, ограничение видимости): 

  • "Алматы – Ташкент – Термез – уч. с. Кенен – с. Кайнар". 

Ограничение действует для всех видов автотранспорта. Движение открыто через старый перевал Кордай. 

На текущий час на автодорогах республиканского значения работают 754 единицы техники и 1694 человека.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в последний день зимнего месяца (29 февраля) и в первые два дня весны (1-2 марта 2024 года). Подробнее можно прочитать здесь

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Диана Абдуллаева
Жамбылская область
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