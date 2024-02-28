Из-за метели трассу закрыли в Жамбылской области

Автодорогу закрыли в Жамбылской области из-за непогоды, сообщает Zakon.kz.

Жамбылская область – одна автодорога общей протяженностью 79 км (метель, ограничение видимости):

"Алматы – Ташкент – Термез – уч. с. Кенен – с. Кайнар".

Ограничение действует для всех видов автотранспорта. Движение открыто через старый перевал Кордай.

На текущий час на автодорогах республиканского значения работают 754 единицы техники и 1694 человека.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали, какой будет погода по республике в последний день зимнего месяца (29 февраля) и в первые два дня весны (1-2 марта 2024 года). Подробнее можно прочитать здесь.