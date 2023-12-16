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Центр досуга молодежи открылся в одном из городов Акмолинской области

Фото: акимат Бурабайского района Фото: акимат Бурабайского района
В преддверии Дня Независимости Республики Казахстан в городе Щучинск в здании жилого комплекса"Туран", расположенный улице Интернациональная 57 открылся Центр досуга подростков для организации их культурно-досуговых интересов.

Об этом подробнее рассказали в местной администрации.


"Основной деятельностью центра является работа с подростками от 13 до 18 лет. Молодежь будет заниматься по таким направлениям как настольные игры: шахматы , шашки, тоғызқұмалақ и теннис. Также, созданы условия для творческого развития наших подростков. Они будут иметь возможность играть на гитаре, планируется проводить уроки танцев и классического вальса", - акцентировали в акимате Бурабайского района.

Сообщается, что в досуговом комплексе будут активно проводить развлекательную деятельность, творческими коллективами нацелено проводить праздники, конкурсы, викторины и различные фестивали.

Как проинформировали в районном акимате патриотическому воспитанию молодежи будет уделяться особое внимание. В рамках программы клуба, планируется вводить самоуправление, это качественный досуг, основы культурного поведения и азы этикета.

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Фото: depositphotos.com
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