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Многоквартирный дом презентовали в городе Акмолинской области

презентация Фото: пресс-служба акимата Бурабайского района
В городе Щучинске Бурабайского района в преддверии праздника Дня Независимости Казахстана презентовали многоквартирный жилой комплекс "Туран", сообщает Zakon.kz.

В торжественной церемонии новоиспеченным хозяевам новых квартир ключи вручал заместитель акима Бурабайского района Махметов Бегахмет Сабыржанович, он поздравил всех новоселов с радостным событием.

"Уважаемые жители нашего города! Поздравляю вас с наступающим новосельем! Сегодня благодаря частным инвестициям у нас появилась еще одна новая многоэтажка. Поздравляю всех своих земляков с Днем Независимости и желаю успехов во благо процветания нашей Акмолинской области". Бегахмет Махметов

Новостройка, рассчитанная на 45 квартир, построена по всем современным требованиям. Новоиспеченные хозяева квартир очень рады, что в праздник получили заветные ключи от собственного жилья.


"Сегодня я получил сертификат на бытовые товары и ключи от новой квартиры, очень приятно, что в нашем городе строят новые дома, эстетический облик Щучинска преображается. Поздравляю всех моих новых соседей с праздником и новосельем". Нуржан Ахметжанов

Как проинформировали в Управлении строительства, архитектуры и градостроительства Акмолинской области, в регионах также ведется работа, направленная на обеспечение жильем социально уязвимых слоев населения. В рамках концепции развития жилищно-коммунальной инфраструктуры на 2023 – 2029 годы для социально уязвимых слоев населения в 2023 году выделены средства из республиканского бюджета на приобретение арендного жилья для социально уязвимых слоев населения – 263 квартир, на сегодняшний день приобретены 240 квартир.

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