Ледово-водный паводок сошел на реке Есентай в Алматы

16 декабря 2023 года на реке Есентай произошел ледово-водный паводок с максимальным расходом до 20 кубометров в секунду. В акимате Алматы подтвердили информацию, уточнив, что последствия паводка устраняют коммунальные службы, сообщает Zakon.kz.

Причиной паводка названа погода – после сильных морозов 16 декабря температура поднялась до нуля градусов, что повлияло на таяние снега по руслу реки.

"В 13:15 произошел локальный ледово-водный паводок с максимальным расходом до 20 м3/с. Паводок остановился в Есентайском отстойном бассейне. Уровень воды поднялся на 1,5 метра. Есентайский отстойный бассейн предусмотрен для удержания больших масс воды, ниже отстойного бассейна вода уходит по тюбингу беспрепятственно и без затоплений", - сообщили в акимате Алматы.

В устранении последствий паводка задействовано 20 единиц спецтехники и около 60 человек.

В акимате называют ситуацию стабильной, в ведомстве планируют создать специальную комиссию на проведение стабилизации русла реки с каскадами в режиме ЧС в связи с тем, что в этом году паводок по реке Есентай сошел уже дважды.





"Специалисты ГУ "Казселезащиты" и ДЧС города Алматы предупреждают жителей не находиться вблизи русел рек Каргалы, Аксай, Улкен и Киши Алматы", - дополнили в акимате.