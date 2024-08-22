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В Алматы построят систему каскадов для предотвращения ледовых выбросов на реке Есентай

В Алматы построят систему каскадов для предотвращения ледовых выбросов на реке Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 11:08 Фото: акимат города Алматы
В Алматы будет построена система искусственных сооружений в русле реки Есентай. Об этом сообщил аким Алматы Ерболат Досаев в ходе встречи с населением Медеуского района.

Данные меры, по его словам, позволят снизить скорость паводковых потоков и остановить ледовые выбросы на реке.

Глава города проинформировал, что в мае этого года начато строительство систем каскадов, барьеров и стабилизаторов. Работы планируется завершить в ноябре 2024 года.

Напомним, в декабре 2022 и 2023 годов вдоль набережной реки Есентай произошли локальные ледово-водные паводки. В результате уровень воды поднялся на 1,5 м, также были повреждены ограждения, скамейки и урны. Было вывезено более 5 тыс. кубометров снега, поврежденная инфраструктура была восстановлена.

В Алматы построят систему каскадов для предотвращения ледовых выбросов на реке Есентай, фото - Новости Zakon.kz от 22.08.2024 11:08

Фото: акимат города Алматы

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