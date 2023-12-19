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Пропавшего 18-летнего таксиста из Астаны нашли в поселке возле Алматы

пропавший таксист Фото: скриншот видео
Пропавшего 18-летнего таксиста из Астаны столичные полицейские нашли в игровом клубе в поселке Иргели Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

Как пишет портал "Патриот", стражи порядка просмотрели все видеокамеры, опросили большое количество очевидцев. Установили, что парень сначала был в Караганде – довез клиента из Астаны. Потом 18-летний таксист поехал в Алматы. Полицейские по трассе между Карагандой и Алматы заезжали в каждое придорожное кафе, гостиницу, кемпинг.

"Парень просто не хотел звонить родным – не считал это важным. А родители тем временем подняли на уши всех полицейских. Машина Chevrolet Cobalt, на которой он передвигался, не его – она арендована у таксофирмы. Его не накажут – нет статьи "безответственность" и "пофигизм" ни в Уголовном кодексе, ни в административном", – говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что 18-летний таксист из Астаны выехал в Караганду и пропал без вести.

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