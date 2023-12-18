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Когда уберут снег с дорог Алматы

Когда уберут снег с дорог Алматы Фото: пресс-служба акимата Алматы
В акимате Алматы пообещали, что основные работы по вывозу снега пройдут этой ночью. Особое внимание будет уделено очистке тротуаров, мест общего пользования, остановок общественного транспорта, сообщает Zakon.kz

Как уточнили в ведомстве вывозить снег ночью решили из-за того что машин на дорогах в разы меньше в связи, а также минимум припаркованного транспорта на обочинах дорог.

Ранее сообщалось, что в городе силами малогабаритной спецтехники производится механизированная уборка тротуаров. Кроме этого на тротуарах, где невозможен проход техники (лестницы, пандусы и т. д.), а также на остановках общественного транспорта, производится ручная очистка от снега и наледи силами 425 рабочих. Всего задействовано 344 ед. спецтехники и 840 дорожных рабочих.

В акиматах районов организовано круглосуточное дежурство по контролю производства работ по уборке снега.

Синоптики в свою очередь сообщили, что температура воздуха 0…-2. До 20 декабря осадков не ожидается.

Отметим, что небывалый снегопад в Алматы прошел 16-17 декабря. Всего выпало 9 см снега, после были организованы массовые работы по уборке снега.


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