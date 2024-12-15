Туман, метель, гололед: 16 декабря на большей части РК объявили штормовое предупреждение

В 17 областях Казахстана на 16 декабря объявили штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Ночью на севере, в центре Мангистауской области ожидается на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, на западе, юге, в центре области 15-20, ночью на западе области порывы 25 м/с. В Актау ожидается ветер юго-восточный, порывы 15-20, ночью временами 25 м/с.

На севере, западе Актюбинской области ожидается низовая метель, днем – гололед. Ветер южный, юго-восточный, на севере, западе области порывы 15-20 м/с. В Актобе ночью ожидается низовая метель. Ветер южный, днем порывы 15-18 м/с.

Ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер западный с переходом на восточный, ночью и утром на юге, западе, в горных и предгорных районах области 15-20 м/с.

В центре Кызылординской области ожидается туман, ночью в центре, на востоке области – гололед. Ветер южный, юго-восточный, днем на западе области 15-20 м/с. В Кызылорде ночью ожидается туман.

Днем в Атырауской области ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный, на севере, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Атырау днем ожидается гололед. Ветер юго-восточный, южный, порывы 15-18 м/с

Утром и днем на западе, севере Костанайской области ожидается низовая метель. Ночью и утром на востоке области – туман. Ветер юго-западный, ночью на западе, на севере области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Костанае днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на западе, севере Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед, низовая метель, днем на большей части области туман, гололед, на севере, востоке области низовая метель. Ветер юго-западный, южный 15-20, днем на севере, востоке области порывы 23-28 м/с. В Уральске ночью ожидается низовая метель, днем – туман, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный, южный 15-20 м/с.

На юге, в горных районах Алматинской области временами ожидается туман, гололед. В Конаеве ожидается ветер западный с переходом на юго-восточный, порывы 18-23 м/с.

В Абайской области ночью ожидается метель, днем на востоке, юге, в центре области – метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью 15-20, на юго-западе, в центре области порывы 25 м/с, днем на востоке, в центре области 15-20 м/с. В Семее ночью ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются туман, низовая метель. Ветер юго-западный, южный, на западе, севере, юго-востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ночью ожидается низовая метель.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается сильный снег. Метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, на западе, севере, юге области 15-20, ночью порывы 25 м/с. В Усть-Каменогорске ночью и утром ожидается метель. Ветер северо-западный с переходом на юго-западный, ночью и утром порывы 15-20 м/с.

На севере, юге, востоке Акмолинской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, ночью на западе, востоке, севере области 15-20 м/с, днем 15-20, на западе, севере области порывы 25 м/с. В Кокшетау ветер юго-западный 15-20, днем порывы 25 м/с.

Днем на западе, севере Улытауской области ожидается ветер юго-западный, южный, порывы 15-20 м/с.

Ночью на юге, востоке Павлодарской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный, на западе, юге области 15-20 м/с. В Павлодаре ожидается ветер юго-западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром в горных районах Жамбылской области ожидается сильный снег. Ночью и утром на юге, востоке, в горных районах области низовая метель. На юге, в горных районах области – туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный, на юго-западе, северо-востоке, в горных районах области 15-20 м/с, ночью порывы 25 м/с. В Таразе ночью низовая метель, временами туман.

Ночью на востоке, в центре, в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. В горных районах области – туман. Ветер западный, в центре, на востоке области 15-20, в районе Алакольских озер порывы 23-28 м/с. В Талдыкоргане ночью ожидается сильный снег. Ветер западный, ночью порывы 15-20 м/с.

Днем на западе, севере, востоке Северо-Казахстанской области ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с. В Петропавловске днем ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23 м/с.

Ранее сообщалось, какая погода ожидает жителей Астаны, Алматы и Шымкента с 16 по 18 декабря.