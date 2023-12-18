Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Фото: pixabay

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 19 по 21 декабря в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 19 декабря: переменная облачность, снег, ночью сильный снег, метель. Скорость ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -4-6 °C. 20 декабря: облачно, временами снег, метель. Скорость ветра 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем -6-8 °C. 21 декабря: облачно, ночью снег, днем осадки (дождь, снег), метель, днем гололед. Температура воздуха ночью -6-8 °C, днем 0+2 °C. Алматы 19 декабря: переменная облачность, днем небольшие осадки (ледяной дождь, снег), гололед. Ветер юго-западный 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -6-8 °C, днем 1+3 °C. 20 декабря: переменная облачность, днем осадки (дождь, снег), гололед. Ветер 1-6 м/с. Температура воздуха ночью -3-5 °C, днем 0+2 °C. 21 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с. Температура воздуха ночью -5-7 °C, днем 0-2 °C. Шымкент 19 декабря: переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Ночью и утром туман. Ветер северо-западный 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 0-2 °C, днем 3+5 °C. 20 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью и днем около 0 градусов. 21 декабря: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный с переходом на северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью -5-7 °C, днем около 0 градусов. Читайте также Метель, туман и гололед: на большей части РК объявлено штормовое предупреждение Информацию о погибших при ЧС в Жамбылской области прокомментировали в акимате В 2023 году автопарк страны пополнился 1235 новыми автобусами

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