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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Шымкент, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2024 12:04 Фото: акимат Шымкента
Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 21 по 23 апреля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

21 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7м/с. Температура воздуха ночью +8+10 °C, днем +24+26 °C.

22 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 3-8, днем 9-14м/с. Температура воздуха ночью +6+8 °C, днем +20+22 °C.

23 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4 °C, днем +14+16 °C.

Алматы

21 апреля: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +10+12 °C, днем +23+25 °C.

22 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8м/с. Температура воздуха ночью +10+12 °C, днем +23+25 °C.

23 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8м/с. Температура воздуха ночью +10+12 °C, днем +25+27 °C.

Шымкент

21 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +26+28 °C.

22 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Скорость ветра 8-13, при грозе порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +26+28 °C.

23 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Скорость ветра 8-13, при грозе порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +26+28 °C.

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