Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Фото: акимат Шымкента

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 21 по 23 апреля в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана 21 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7м/с. Температура воздуха ночью +8+10 °C, днем +24+26 °C. 22 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра ночью 3-8, днем 9-14м/с. Температура воздуха ночью +6+8 °C, днем +20+22 °C. 23 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +2+4 °C, днем +14+16 °C. Алматы 21 апреля: переменная облачность, без осадков, безветренно. Температура воздуха ночью +10+12 °C, днем +23+25 °C. 22 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8м/с. Температура воздуха ночью +10+12 °C, днем +23+25 °C. 23 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 3-8м/с. Температура воздуха ночью +10+12 °C, днем +25+27 °C. Шымкент 21 апреля: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +26+28 °C. 22 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Скорость ветра 8-13, при грозе порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +26+28 °C. 23 апреля: переменная облачность, кратковременный дождь, гроза, шквал. Скорость ветра 8-13, при грозе порывы 15-20м/с. Температура воздуха ночью +14+16 °C, днем +26+28 °C. Читайте также Сколько военных оказывают помощь в затопленных районах Уровень реки Жайык в ЗКО составил 8,5 метра Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в четырех городах страны

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