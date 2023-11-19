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Прогноз погоды в мегаполисах Казахстана на три дня

Редакция Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет" представляет прогноз погоды с 19 по 21 ноября в трех мегаполисах Казахстана: Астане, Алматы и Шымкенте.

Астана

19 ноября: облачно, небольшой снег, временами туман, гололед. Скорость ветра 9-14, ночью и утром порывы 15-20, временами 25 м/с. Температура воздуха днем -5-7 °C, ночью -5-7 °C.

20 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем -4-6 °C, ночью -8-10 °C.

21 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 2-7 м/с. Температура воздуха днем 0,-2 °C, ночью -8-10 °C.

Алматы

19 ноября: переменная облачность, временами дождь. Скорость ветра 1 м/с. Температура воздуха днем +6 °C, ночью +6+8 °C.

20 ноября: переменная облачность, без осадков, ночью возможен дождь. Скорость ветра 3-8 м/с. Температура воздуха днем +7+9 °C, ночью +3+5 °C.

21 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 0-5 м/с. Температура воздуха днем +10+12 °C, ночью +2+4 °C.

Шымкент

19 ноября: переменная облачность, ночью и утром осадки (преимущественно дождь), туман, безветренно. Температура воздуха днем +8°C, ночью +3+5 °C.

20 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13 м/с. Температура воздуха днем +17+19 °C, ночью +5+7 °C.

21 ноября: переменная облачность, без осадков. Скорость ветра 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха днем +20+22 °C, ночью +7+9 °C.

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