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Общество

Бектенов высказался про задержки авиарейсов в Казахстане

Олжас Бектенов, государственный служащий, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 19.02.2025 11:05 Фото: primeminister.kz
Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства 19 февраля 2025 года высказался про задержки авиарейсов в Казахстане и поручил Министерству транспорта проработать механизмы взаимодействия, передает корреспондент Zakon.kz.

Он озвучил, что принято решение по открытию специальных экономических зон на территории шести крупнейших аэропортов в Казахстане.

"Они должны стать конкурентоспособными на международной арене. Поэтому основной акцент будет сделан на развитии инфраструктуры и условий для грузоперевозчиков. Следующий этап – это развитие мультимодальности данных аэропортов по всем международным стандартам, где доставка грузов осуществляется разными видами транспорта. Данная работа должна сопровождаться модернизацией наземной инфраструктуры с подведением к аэрохабам авто- и железных дорог", – сказал Олжас Бектенов.

Глава кабина подчеркнул, что следует внедрять передовые цифровые технологии по сопровождению грузов и их обработки.

"В отношении пассажирских перевозок особое внимание уделить повышению уровня обслуживания пассажиров по самым высоким стандартам качества. Поступает много жалоб по этому вопросу. Имеющиеся проблемы надо решать оперативно и системно. Современные цифровые технологии позволяют оптимизировать операционные процессы, ускорять обслуживание пассажиров и снижать издержки. Хочу отметить, что авиационная отрасль является важным фактором развития туризма", – озвучил премьер-министр.

По его словам, определены три курортные зоны – Кендерли, Зайсан и Катон-Карагай, в которых в ближайшее время начнется работа по строительству новых аэропортов и должна завершиться в текущем году.

"Министерству транспорта необходимо активизировать работу по развитию малой авиации, которую можно использовать для полетов на небольшие аэродромы. В целом на сегодня определены резервы роста авиационной отрасли, а также задачи на предстоящий год. Однако, имеются вопросы, на которые я хочу обратить внимание. Первое, по международной практике проведение расследований и принятие мер по недопущению авиапроисшествий осуществляется отдельным ведомством. Однако министерством затягивается работа по принятию мер по внесению необходимых поправок в законодательство. Поручаю ускорить данную работу. Эта служба должна заработать уже в текущем году", – поручил Бектенов.

Он также озвучил, что стоит задача по увеличению транспортировки грузов воздушным транспортом через Казахстан к 2028 году в два раза.

"Поэтому поручаю Министерству транспорта ускорить работу по созданию национального грузового авиаперевозчика, который смог бы занять свою нишу на международном рынке. Также проводится работа по увеличению частоты внутренних перелетов, а также по расширению географии международных полетов. Однако имеются факты задержек авиарейсов. Зачастую это вызвано неслаженной работой между авиакомпаниями и аэропортами. Поэтому поручаю Министерству проработать соответствующие механизмы взаимодействия", – рассказал премьер-министр.

Бектенов подчеркнул, что в целях развития пассажиропотока необходимо на постоянной основе пополнять и обновлять действующий парк воздушных судов.

"Авиакомпании используют механизмы займов и лизинга. В эту работу должны активнее привлекаться, в том числе, и квазигосударственные институты развития. Поручаю Министерству транспорта совместно с министерствами национальной экономики и финансов проработать меры поддержки авиакомпаний, особенно малых. Пятое – Министерству транспорта совместно с Министерством цифровизации необходимо усилить работу по автоматизации бизнес-процессов в отрасли через цифровизацию и внедрение искусственного интеллекта", – озвучил Бектенов.

Ранее вице-министр транспорта Талгат Ластаев рассказал о планах по увеличению количества международных рейсов.

Фото Екатерина Елисеева
Екатерина Елисеева
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