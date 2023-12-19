Новые авиарейсы запустят из Казахстана

Министр транспорта РК Марат Карабаев на заседании правительства 19 декабря 2023 года рассказал, что в ближайшие два года из Казахстана запустят новые международные авиарейсы, сообщает Zakon.kz.

По его словам, шесть иностранных авиакомпаний уже получили разрешения на полеты в нашу страну.

"В ближайшие 2024-2025 годы будут запущены рейсы в города Мумбаи, Токио, Сингапур, Шанхай и Нью-Йорк. В этом году выдано разрешений на полеты в Казахстан шести иностранным авиакомпаниям". Марат Карабаев

Также были внесены поправки в режим "открытого неба" и сняты все ограничения на использование пятой степени "свободы воздуха".

"В результате с 14 марта 2024 года крупнейшая азиатская компания лоу-кост Air Asia приступит к выполнению рейсов в направлении Алматы – Куала-Лумпур и в дальнейшем планирует выполнять полеты с использованием пятой степени "свободы воздуха" в Джидду". Марат Карабаев

В мае 2023 года сообщалось, что рейсы в Нью-Йорк будут совершать из Алматы. На начальном этапе планируется совершать их три раза в неделю, с дальнейшим увеличением до пяти рейсов в неделю, и если будут хорошие показатели – перевести их в категорию ежедневных.