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Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в Атырау

Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в Атырау Фото: pixabay
В среду, 20 декабря, жителей и гостей Атырау предупреждают о высоком содержании вредных примесей в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Неблагоприятные метеорологические условия обещают синоптики в Атырау 20 декабря.

Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах.

Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха).

При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется:

  • сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;
  • детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
  • людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;
  • ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.

Накануне специалисты сообщили о штормовой угрозе в Астане и 16 регионах страны. Жителей ожидают метель, гололед и туман.

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