Повышенное загрязнение воздуха прогнозируют в Атырау

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В среду, 20 декабря, жителей и гостей Атырау предупреждают о высоком содержании вредных примесей в воздухе, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Казгидромет.

Неблагоприятные метеорологические условия обещают синоптики в Атырау 20 декабря. Неблагоприятные метеоусловия (НМУ) представляют собой сочетание краткосрочных метеорологических факторов (штиль, слабый ветер, туман, инверсия), которые способствуют накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха. При возникновении НМУ возможно ухудшение качества атмосферного воздуха в населенных пунктах. Одним из важнейших факторов, определяющих формирование уровня загрязнения, является прогноз синоптической ситуации (ветер, осадки, влажность, температура воздуха). При неблагоприятных метеоусловиях рекомендуется: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения;

детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе лекарственные препараты;

ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах. Накануне специалисты сообщили о штормовой угрозе в Астане и 16 регионах страны. Жителей ожидают метель, гололед и туман. Читайте также Двух крупных недропользователей оштрафовали почти на 11 млрд тенге в Атырауской области 37 млрд тенге заплатит компания за вред здоровью десятков тысяч казахстанцев Почему задержали поезда в Жамбылской области, объяснил министр

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