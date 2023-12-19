Лента новостей
0
Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Остерегайтесь мошенников
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Астане и 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

штормовое предупреждение Фото: pixabay
В Астане и 16 областях страны на 20 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

В Акмолинской области ожидается метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.

Ночью и утром на большей части Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный ночью в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидаются ночью и утром гололед, туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель.

Ночью и утром на большей части Мангистауской области ожидается туман. На севере, востоке области ожидается гололед. В Актау ночью и утром ожидается туман.

На севере, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается низовая метель.

Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидается туман.

Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. На севере, востоке, в горных районах области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На севере, западе, в центре Абайской области ожидается метель. Ветер юго-западный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее утром и днем ожидается метель. Ветер юго-западный порывы 15 м/с.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью ожидается туман. В Конаеве ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.

Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.

Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области, днем на севере, западе, юге области ожидается метель. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, днем на большей части области 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается метель. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

Днем на большей части Костанайской области ожидаются осадки, на севере области сильные осадки (снег, дождь), метель. Днем на севере, западе области гололед. На востоке области туман. Ветер юго-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, западе области временами порывы 25 м/с. В Костанае днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.

На юге Павлодарской области ожидаются низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.

Ночью в горных районах, днем на севере, западе Туркестанской области ожидается гололед. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. На севере, в горных районах области низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах порывы 23 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане днем ожидается гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

Читайте также

спуск лавин
На территории горнолыжной базы "Акбулак" спустили лавины
курсы казахского
Малькова-Солопова: Каждый гражданин страны обязан знать государственный язык
шахта
Казахстану нужно поэтапно отказаться от угля, заявил глава Минэкологии
Елена Беляева
Казгидромет Астана Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в январе 2024 года
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
Тяжелоатлет Илья Ильин перенес экстренную операцию
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
В Казахстане временно отключат телевидение и радио
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Зачем Никита Пресняков прилетел в Казахстан
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: