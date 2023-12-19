В Астане и 16 областях Казахстана объявлено штормовое предупреждение

В Астане и 16 областях страны на 20 декабря объявлено штормовое предупреждение, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В Астане ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



В Акмолинской области ожидается метель. Ночью и утром на западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, днем на большей части области порывы 15-20 м/с. В Кокшетау ожидается низовая метель. Ветер юго-западный днем порывы 15-20 м/с.



Ночью и утром на большей части Кызылординской области ожидаются гололед, туман. Ветер юго-западный ночью в центре области 15-20 м/с. В Кызылорде ожидаются ночью и утром гололед, туман.

На севере, востоке Карагандинской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-западный на юге, востоке области порывы 15-20 м/с. В Караганде ожидается низовая метель.



Ночью и утром на большей части Мангистауской области ожидается туман. На севере, востоке области ожидается гололед. В Актау ночью и утром ожидается туман.



На севере, востоке Улытауской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный, западный на востоке области порывы 15-20 м/с. В Жезказгане ночью и утром ожидается низовая метель.



Днем на западе, севере Актюбинской области ожидается метель, гололед. Ветер юго-западный днем на западе, севере области порывы 15-20 м/с. В Актобе днем ожидается гололед. Ветер юго-западный днем порывы 15 м/с.

На севере, востоке Атырауской области ожидаются туман, гололед. В Атырау ночью и утром ожидается туман.



Днем в горных районах Жетысуской области ожидается сильный снег. На севере, востоке, в горных районах области ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный на севере, востоке, в горных районах области порывы 15-20, временами 23-28 м/с.

На севере, западе, в центре Абайской области ожидается метель. Ветер юго-западный на севере, западе, в центре области 15-20, порывы 23-28 м/с. В Семее утром и днем ожидается метель. Ветер юго-западный порывы 15 м/с.



На севере, востоке Восточно-Казахстанской области ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный на севере, востоке области 15-20, порывы 23 м/с. В Усть-Каменогорске днем ожидается метель. Ветер юго-восточный, южный порывы 15 м/с.

Ночью на юге, в горных районах Алматинской области ожидается туман. Ветер западный на западе, севере, в центре области порывы 15-20 м/с. В Алматы ночью ожидается туман. В Конаеве ожидается ветер западный порывы 15-20 м/с.



Днем на севере, востоке Западно-Казахстанской области ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем на севере, востоке области порывы 15-20 м/с. В Уральске днем ожидаются низовая метель, гололед. Ветер юго-западный днем порывы 18 м/с.



Ночью на юге, востоке Северо-Казахстанской области, днем на севере, западе, юге области ожидается метель. Ночью и утром на юго-западе области ожидается туман. Ветер юго-западный ночью на юге, востоке области, днем на большей части области 15-20 м/с, днем на западе, юге области порывы 25 м/с. В Петропавловске днем ожидается метель. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.



Днем на большей части Костанайской области ожидаются осадки, на севере области сильные осадки (снег, дождь), метель. Днем на севере, западе области гололед. На востоке области туман. Ветер юго-западный ночью на юге области порывы 15-20 м/с, днем на большей части 15-20 м/с, на севере, западе области временами порывы 25 м/с. В Костанае днем ожидаются метель, гололед. Ветер юго-западный днем 15-20 м/с.



На юге Павлодарской области ожидаются низовая метель, ветер юго-западный порывы 15-20 м/с.



Ночью в горных районах, днем на севере, западе Туркестанской области ожидается гололед. На западе, юге, в горных и предгорных районах области туман. На севере, в горных районах области низовая метель. Ветер юго-западный на севере, западе, в горных районах области 15-20, ночью на горных перевалах порывы 23 м/с. В Шымкенте ночью и утром ожидается туман. В Туркестане днем ожидается гололед. Ветер юго-западный ночью порывы 15-20 м/с.

