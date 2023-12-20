Почему теплые остановки не греют, объяснили в акимате Уральска

Жители Уральска не видят смысла в теплых остановках. Они считают, что спрятаться там можно лишь от ветра, но из-за грязи и неприятного запаха долго в них простоять невозможно. В городском акимате объяснили, почему теплые остановки не греют, сообщает Zakon.kz.

Корреспонденты портала "Мой город" посетили четыре остановочных павильона, в двух из которых не работал обогреватель.

"Внутри и снаружи грязь, мусор и неприятный запах. В мае на остановке "Железнодорожный вокзал" не работал кондиционер, сейчас – обогреватель. На остановке "Краеведческий музей" (бывшая остановка "Облисполком". – Прим. ред.) также не работает подача теплого воздуха", – говорится в сообщении.

Заведующий сектором пассажирского транспорта Мержан Шамуров сказал, что все обогреватели находятся в исправном состоянии, но их кто-то постоянно выключает.

"Люди сами ходят и отключают все. На остановках есть камеры, но просмотреть все записи – это долгая история. Мы ездим, включаем, но через полдня их снова отключают. Хотя мы делаем объезд каждый день. Не знаем, кто-то играется так или делает это специально. Мы сами ничего не отключаем. Наш человек поедет и все проверит. Новых теплых остановок в планах пока нет. Их некому обслуживать. Сдаем места в доверительное управление, но арендаторы надолго не задерживаются, пара месяцев и уходят", – пояснил он.

В Уральске первый теплый остановочный павильон установили зимой 2021 года на остановке "Евразия". Он обошелся городскому бюджету в 7 млн тенге. Общая площадь теплой остановки составила 24 кв. м.