Почему отключили информационные табло на остановках Астаны, объяснили в акимате

В акимате Астаны 5 марта 2024 года объяснили причину отключения информационных табло на остановочных комплексах, сообщает Zakon.kz.

Причина – переход на новую систему оплаты проезда.

"В связи с переходом на новую систему оплаты проезда с 5 марта и модернизации диспетчеризации на остановочных пунктах столицы произведено временное отключение информационных табло", – сообщается на сайте акимата Астаны.

Табло отключены временно. После завершения сервисного обслуживания их работа возобновится.

В акимате напомнили, что информацию о движении маршрутов можно отследить в приложениях Аvtobys, 2 gis и Яндекс карты.

27 февраля 2024 года сообщалось, что в столице появился еще один способ оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь это возможно с помощью функции трекинга.