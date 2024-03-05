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Почему отключили информационные табло на остановках Астаны, объяснили в акимате

табло на остановках Астаны отключены, фото - Новости Zakon.kz от 05.03.2024 10:23 Фото: Zakon.kz
В акимате Астаны 5 марта 2024 года объяснили причину отключения информационных табло на остановочных комплексах, сообщает Zakon.kz.

Причина – переход на новую систему оплаты проезда. 

"В связи с переходом на новую систему оплаты проезда с 5 марта и модернизации диспетчеризации на остановочных пунктах столицы произведено временное отключение информационных табло", – сообщается на сайте акимата Астаны. 

Табло отключены временно. После завершения сервисного обслуживания их работа возобновится.

В акимате напомнили, что информацию о движении маршрутов можно отследить в приложениях Аvtobys, 2 gis и Яндекс карты.

27 февраля 2024 года сообщалось, что в столице появился еще один способ оплаты проезда в общественном транспорте. Теперь это возможно с помощью функции трекинга.

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