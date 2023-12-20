КАМАЗ и полиция потребовались, чтобы вывезти мусор из квартиры павлодарца
Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 20 декабря, участковому инспектору в региональном центре поступил необычный вызов. Жильцы многоэтажки попросили полицию вынести мусор из квартиры 57-летнего мужчины.
Павлодарцы рассказали инспектору, что их одинокий сосед завел неприятную привычку: он не выносил мусор, а складировал его в своей однокомнатной квартире. К тому же в квартире у мужчины замерзла труба, из-за чего во всем доме отключили отопление. Другим жильцам он дверь не открывал, поэтому для решения коммунальной проблемы пришлось привлечь полицию.
Фото: polisia.kz
Чтобы вывезти весь мусор из квартиры одинокого павлодарца, полицейским пришлось обратиться в акимат и позаимствовать у коммунальных служб КАМАЗ с прицепом. Потребовалось несколько дней, чтобы полностью очистить помещение от гор отходов. Лишь после этого в квартиру смог зайти сантехник, который отремонтировал трубу и восстановил отопление в доме.
Ранее стало известно, что казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте.