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КАМАЗ и полиция потребовались, чтобы вывезти мусор из квартиры павлодарца

КамАЗ и полиция потребовались, чтобы вывезти мусор из квартиры павлодарца Фото: polisia.kz
Курьезный инцидент произошел в Павлодаре: чтобы вывезти весь мусор из квартиры одинокого мужчины, пришлось привлечь полицию и пригнать грузовик, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе ДП Павлодарской области 20 декабря, участковому инспектору в региональном центре поступил необычный вызов. Жильцы многоэтажки попросили полицию вынести мусор из квартиры 57-летнего мужчины.

Павлодарцы рассказали инспектору, что их одинокий сосед завел неприятную привычку: он не выносил мусор, а складировал его в своей однокомнатной квартире. К тому же в квартире у мужчины замерзла труба, из-за чего во всем доме отключили отопление. Другим жильцам он дверь не открывал, поэтому для решения коммунальной проблемы пришлось привлечь полицию.

Вывезенный мусор

Фото: polisia.kz

Чтобы вывезти весь мусор из квартиры одинокого павлодарца, полицейским пришлось обратиться в акимат и позаимствовать у коммунальных служб КАМАЗ с прицепом. Потребовалось несколько дней, чтобы полностью очистить помещение от гор отходов. Лишь после этого в квартиру смог зайти сантехник, который отремонтировал трубу и восстановил отопление в доме.

Ранее стало известно, что казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте.

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Никита Дробны
Павлодар Павлодарская область
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