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Законодательство РК

Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте

Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте Фото: Zakon.kz
Министр экологии Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 19 декабря 2023 года заявил, что в Казахстане планируют ужесточить ответственность за выброс мусора в неположенных местах, сообщает корреспондент Zakon.kz.

Ерлан Нысанбаев сообщил, что разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест.

"Для физических лиц с 50 МРП до 100 МРП, а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации со 100 МРП до 200 МРП", – добавил он.

Поправки в КоАП, по его словам, предусмотрены в рамках проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения".

Отмечается, что поправки прошли общественное слушание. На данный этап проводится анализ регуляторного воздействия, поскольку вводится ужесточающее требование к субъектам бизнеса.

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