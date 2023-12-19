Казахстанцам хотят изменить наказание за выброс мусора в неположенном месте
Ерлан Нысанбаев сообщил, что разработаны поправки в Кодекс об административных правонарушениях, предусматривающие увеличение штрафов за выброс мусора вне установленных мест.
"Для физических лиц с 50 МРП до 100 МРП, а для субъектов малого предпринимательства или некоммерческих организации со 100 МРП до 200 МРП", – добавил он.
Поправки в КоАП, по его словам, предусмотрены в рамках проекта закона РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам развития столицы и городов республиканского значения".
Отмечается, что поправки прошли общественное слушание. На данный этап проводится анализ регуляторного воздействия, поскольку вводится ужесточающее требование к субъектам бизнеса.
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