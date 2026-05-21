#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
471.45
547.21
6.63
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Актау
  • Актобе
  • Атырау
  • Жезказган
  • Кокшетау
  • Конаев
  • Костанай
  • Кызылорда
  • Караганда
  • Павлодар
  • Петропавловск
  • Семей
  • Талдыкорган
  • Тараз
  • Туркестан
  • Уральск
  • Усть-Каменогорск
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+21°
$
471.45
547.21
6.63
Общество

Вывезли три КАМАЗа мусора: квартира пенсионерки шокировала полицейских в Семее

Фото: скриншот видео, фото - Новости Zakon.kz от 21.05.2026 23:20 Фото: скриншот видео
В Семее из квартиры пенсионерки вывезли три КАМАЗа мусора. Навести порядок женщине помогли полицейские и волонтеры после многочисленных жалоб соседей на невыносимый запах, передает Zakon.kz.

Об этом 21 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Семея, опубликовав кадры из запущенного жилья. На видео заметно, что хозяйка, судя по всему, страдает так называемым синдромом Плюшкина.

Приехавшие на вызов стражи порядка обнаружили, что помещения до самого потолка забиты бытовыми отходами. Женщина годами собирала хлам, буквально превратив свою квартиру в стихийную свалку.

"Чтобы полностью очистить помещения, потребовалось вывезти около трех КамАЗов мусора. Горы хлама представляли реальную угрозу не только для самой хозяйки, но и для всего дома: существовал огромный риск вспышки инфекций и возникновения пожара, при котором заблокированные выходы могли стать ловушкой", – рассказали в ведомстве.

Полицейские скоординировали уборку, провели с женщиной профилактическую беседу и предложили ей соцпомощь. Благодаря вмешательству служб угроза ЧП ликвидирована, а безопасность жильцов восстановлена.

В ведомстве призвали граждан соблюдать санитарные нормы и своевременно сообщать о подобных фактах, угрожающих здоровью окружающих.

Ранее сообщалось, что алматинцы жалуются на "мадам Плюшкину".

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Добавить в Google, чтобы
читать новости первым
Канат Болысбек
Читайте также
Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, погоны, камера полицейского
04:20, 24 октября 2024
Петропавловские полицейские помогли спасти от комы пенсионерку
Полицейское авто попало под КамАЗ в Семее
12:42, 10 февраля 2025
Полицейское авто попало под КамАЗ в Семее
в захламленной квартире нашли тело 84-летней павлодарки
00:56, 11 октября 2024
В Павлодаре пенсионерку нашли мертвой в квартире среди сотен килограммов мусора
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Фото: ATP
23:40, 21 мая 2026
Стал известен возможный соперник Александра Бублика в полуфинале топ-турнира в Женеве
Фото: instagram.com/boxingkazakhstan
23:06, 21 мая 2026
Президент КФБ призвал следить за поведением казахстанских боксёров в соцсетях
Фото: UFC
22:32, 21 мая 2026
"От этого у тебя такая уверенность?": Топурия упрекнул Гарсию за употребление допинга
Фото: официальный сайт ИИХФ
22:02, 21 мая 2026
Едва не сотворили сенсацию: Норвегия забросила 5 шайб Канаде в триллере на ЧМ-2026
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: