Вывезли три КАМАЗа мусора: квартира пенсионерки шокировала полицейских в Семее

В Семее из квартиры пенсионерки вывезли три КАМАЗа мусора. Навести порядок женщине помогли полицейские и волонтеры после многочисленных жалоб соседей на невыносимый запах, передает Zakon.kz.

Об этом 21 мая 2026 года сообщили в пресс-службе Департамента полиции Семея, опубликовав кадры из запущенного жилья. На видео заметно, что хозяйка, судя по всему, страдает так называемым синдромом Плюшкина.

Приехавшие на вызов стражи порядка обнаружили, что помещения до самого потолка забиты бытовыми отходами. Женщина годами собирала хлам, буквально превратив свою квартиру в стихийную свалку.

"Чтобы полностью очистить помещения, потребовалось вывезти около трех КамАЗов мусора. Горы хлама представляли реальную угрозу не только для самой хозяйки, но и для всего дома: существовал огромный риск вспышки инфекций и возникновения пожара, при котором заблокированные выходы могли стать ловушкой", – рассказали в ведомстве.

Полицейские скоординировали уборку, провели с женщиной профилактическую беседу и предложили ей соцпомощь. Благодаря вмешательству служб угроза ЧП ликвидирована, а безопасность жильцов восстановлена.

В ведомстве призвали граждан соблюдать санитарные нормы и своевременно сообщать о подобных фактах, угрожающих здоровью окружающих.

Ранее сообщалось, что алматинцы жалуются на "мадам Плюшкину".