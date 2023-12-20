Когда полностью восстановят теплоснабжение в Кентау

По данным Министерства энергетики РК, после аварий на ТЭЦ в Кентау восстанавливают теплоснабжение. В Кентау повысить температуру до нормального уровня планируют 21 декабря. В Костанае небольшие нарушения в системе теплоснабжения устранят вечером 20 декабря, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Министерства энергетики РК 20 декабря, сейчас в городах, где произошли технологические нарушения на ТЭЦ, восстанавливают подачу отопления. В ближайшие часы последствия нештатных ситуаций рассчитывают устранить.

В Кентау 19 декабря из-за ураганного ветра произошли отключения в системе электроснабжения, что повлекло за собой и проблемы с отоплением. Сейчас на Кентауской ТЭЦ в работе три котла, электроснабжение восстановлено полностью.





"В настоящее время температура на улице -4°С. Подача тепла составляет 56°С при нормативе 60°С. В четверг температура будет доведена до 60°С", – сообщили в Минэнерго.

В Костанае, по информации городского акимата, проводят плановые работы по устранению "небольших нарушений в магистральной теплосети". Работы планируют завершить к 17:00 20 декабря. В акимате заверили, что на обеспечение теплом жилых домов это никак не повлияет.

Ранее в Министерстве энергетики предупредили, что из-за длительного ввода в эксплуатацию резервных котлов на ТЭЦ, где случились технологические нарушения, температура в домах казахстанцев может временно снизиться.